Diese WhatsApp-Funktion solltet ihr unbedingt aktivieren

Das sichere Verwahren der WhatsApp-Chats wird durch eine neue Funktion deutlich erleichtert.

WhatsApp war eine der ersten Messenger-Anwendungen, bei der die Nachrichten standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt wurden. Das bedeutet, dass nur Sender und Empfänger den Inhalt der Nachricht sehen können. Weder WhatsApp noch irgendwelche anderen Mittelsmänner sind aufgrund der Verschlüsselung in der Lage, die Chat-Inhalte auszulesen.

Allerdings sind die Backups der WhatsApp-Chats nicht standardmäßig verschlüsselt. Die entsprechende Funktion für die Sicherungskopien, die bei Android-Phones auf Google Drive und bei iPhones in der iCloud liegen, muss von den Nutzerinnen und Nutzern aktiviert werden. Durch ein neues Feature ist dies nun deutlich einfacher geworden.

Backup-Verschlüsselung mit Passkey

Für die Verschlüsselung der WhatsApp-Backups musste man sich bislang ein sicheres Passwort oder einen 64-stelligen Schlüssel überlegen. Will man seine Chats aus dem Backup wiederherstellen, muss man dieses Passwort eingeben. Vergisst man das Passwort, sind die Chats für immer weg.

Nun kann man beim Verschlüsseln des Backups auch auf einen Passkey zurückgreifen. Das bedeutet, dass man an Stelle eines Passworts auch auf den Fingerabdruck oder auf die Face-ID zurückgreifen kann. Auf diese Weise soll die Gefahr des Passwortvergessens gebannt sein.

