WhatsApp funktioniert künftig sogar ohne App

Die weitverbreitete Chat-App aus dem Hause Meta muss seine Tore auch für andere Messenger-Dienste öffnen. Das verlangt die EU im Rahmen des Digital Markets Act. Demnach muss es künftig möglich sein, Nachrichten zwischen unterschiedlichen Messenger-Apps hin- und herschicken zu können.

Bei der Umsetzung dieser Interoperabilität geht Meta sogar noch einen Schritt weiter. Um mit jemanden auf WhatsApp kommunizieren zu können, benötigt man gar kein Telegram, iMessage oder Signal. Man benötigt dafür nicht einmal irgendeine spezifische App.

Die Guest Chats kommen

Eine frühe Testversion von WhatsApp zeigt nämlich, dass an so genannten "Guest Chats" gearbeitet wird. In diesem Modus soll es möglich sein, sich per Textnachrichten zu unterhalten. Initiiert werden muss eine solche Unterhaltung aber von einem WhatsApp-Nutzer.

➤ Mehr lesen: Auf diese neue WhatsApp-Funktion haben wir lange gewartet