China will humanoide Roboter für Grenzkontrollen einsetzen
Der chinesische Roboter Walker S2 soll in Zukunft die Grenze zwischen China und Vietnam bewachen. Das gab UBTech Robotics bekannt, das den humanoiden Roboter entwickelt.
Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Sitz in Shenzen einen Deal in Höhe von 37 Millionen US-Dollar mit einem humanoiden Robotercenter in Fangchenggang abgeschlossen, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet. Die Region liegt an der Grenze zu Vietnam.
Ein Roboter, der seine Batterie wechseln kann
Aufgabe des Roboters Walker S2 soll neben der Grenzüberwachung auch sein, Inspektionen bei Stahl- und Kupferfabriken durchzuführen, Reisende zu führen oder in der Logistik auszuhelfen. Auch kommerzielle Dienstleistungen sollen in den Aufgabenbereich des Roboters fallen.
Vorgestellt wurde der Roboter im Juni dieses Jahres. Eine Besonderheit an ihm ist, dass er der erste ist, der selbständig seine Batterie wechseln kann. Bis Ende des Jahres will das Unternehmen 500 industrielle humanoide Roboter ausliefern.
Der Einsatz von humanoiden Robotern sei nicht nur in chinesischen Unternehmen ein zunehmender Trend, auch staatliche Behörden setzen diese immer öfter ein. Beispielsweise gab die Einwanderungsbehörde der Provinz Zhejiang im Juli auf der Social-Media-Plattform WeChat bekannt, dass sie Roboter einsetzen werde, die repetitive und mühsame Aufgaben übernehmen sollen.
