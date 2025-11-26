China will humanoide Roboter für Grenzkontrollen einsetzen

Eine Besonderheit des Modells ist, dass es selbständig seine Batterie wechseln kann.

Der chinesische Roboter Walker S2 soll in Zukunft die Grenze zwischen China und Vietnam bewachen. Das gab UBTech Robotics bekannt, das den humanoiden Roboter entwickelt.

Laut eigenen Angaben hat das Unternehmen mit Sitz in Shenzen einen Deal in Höhe von 37 Millionen US-Dollar mit einem humanoiden Robotercenter in Fangchenggang abgeschlossen, wie die South China Morning Post (SCMP) berichtet. Die Region liegt an der Grenze zu Vietnam.

Ein Roboter, der seine Batterie wechseln kann

Aufgabe des Roboters Walker S2 soll neben der Grenzüberwachung auch sein, Inspektionen bei Stahl- und Kupferfabriken durchzuführen, Reisende zu führen oder in der Logistik auszuhelfen. Auch kommerzielle Dienstleistungen sollen in den Aufgabenbereich des Roboters fallen.