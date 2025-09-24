Dieser Roboter sitzt auf eurer Schulter und zeigt euch die Stadt

Eine Touristin mit dem Roboter OriHime auf der Schulter

24.09.2025

"OriHime" spricht Englisch und Japanisch und wird remote von Menschen mit Behinderung gesteuert.

In Tokio gibt es jetzt eine Stadtführung der besonderen Art. Dabei kommt einem ein Roboter besonders nahe. Um genau zu sein, sitzt er auf der Schulter der Touristinnen und Touristen. Gebaut wurde der Roboter namens OriHime von dem Unternehmen OryLab, wie The Japan Times berichtet. ➤ Mehr lesen: Saugroboter können jetzt das Zimmer aufräumen und Stufen hochklettern

OriHime ist bilingual Zu sehen ist der Roboter im Geschäftsviertel Nihonbashi. Er spricht 2 Sprachen, nämlich Englisch und Japanisch und wird von Menschen gesteuert. Wer OriHime entdecken will, sollte Ausschau nach einem weißen, 4 Kilogramm schweren Roboter mit grünen Augen halten. Damit er seinen Job machen kann, wurde er mit einer Kamera, einem Lautsprecher und einem Mikrofon ausgestattet. Für mehr Stabilität wurde er auf einem Ständer montiert, der am Rucksack fixiert werden kann. ➤ Mehr lesen: Fabrikarbeiter verklagt Tesla, nachdem ihn Roboter bewusstlos schlägt Ein Job für Menschen mit Behinderung OriHime kann seine Ärmchen zusammenfalten, um sich auch bei einem Tempelbesuch vorbildlich zu verhalten. Eigentlich wurde er aber nicht für Touristinnen und Touristen geschaffen, sondern für Menschen mit Behinderung. Diese können den Roboter fernsteuern und dadurch von zu Hause als Reiseleiter arbeiten. OriHime dient ihnen als ihr Avatar. “Unsere Guides sind Menschen, die Sie selbst nicht herumführen könnten”, sagt Keiko Hamaguchi von OryLab. Laut dem Unternehmen stehen derzeit 7 ausgebildete Begleiter zur Verfügung. Der Roboter kommt aber auch schon seit Jahren in einem Café zum Einsatz. Dort nehmen Menschen über OriHime Bestellungen entgegen. ➤ Mehr lesen: Riesiger Roboterarm soll “künstliche Sonne” Realität werden lassen