Riesiger Roboterarm soll “künstliche Sonne” Realität werden lassen

Der Roboter soll bei der Wartung von Fusionsreaktoren genutzt werden und bietet eine hohe Traglast und Genauigkeit.

China hat einen gigantischen Roboterarm gebaut und getestet. Der Arm soll Wartungsarbeiten an Fusionsreaktoren durchführen und somit dem verfolgten Ziel, eine "künstliche Sonne" zu bauen, einen Schritt näher kommen.

Die ferngesteuerte Testplattform besteht eigentlich aus 3 Armen. Der Hauptarm kann eine Nutzlast von etwa 60 Tonnen oder 10 durchschnittlichen afrikanischen Elefanten tragen. Dabei ist er so genau, dass eine vertikale Hebung mit einer Abweichung von 4 Millimetern positioniert werden kann.

Laut South China Morning Post übersteigt die Nutzlast alle bisherigen Robotersysteme auf der Welt, die in der Kernkraftindustrie eingesetzt werden. Ein vergleichbares Exemplar von Mitsubishi, das zur Inspektion und Wartung von Kernreaktorbehältern eingesetzt wird, hat eine Tragkraft von etwa 2 Tonnen.

Kleinere Arme bieten mehr Genauigkeit

Die 2 kleineren Arme der chinesischen Plattform sind zwar nicht so stark, können ihre Lasten allerdings genauer positionieren. Die maximale Abweichung wird mit 0,01 Millimeter angegeben.