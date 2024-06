China hat eine neue "künstliche Sonne"

Ein neuer Tokamak-Fusionsreaktor ist in Betrieb genommen worden. Das Unternehmen hat vielversprechende Pläne.

Energie aus Kernfusion gilt als eine mögliche Lösung, wenn es um eine nachhaltige Energieerzeugung geht. Daher ist es wenig verwunderlich, dass auf diesem Gebiet intensiv geforscht wird. Denn einen einsatzfähigen Fusionsreaktor gibt es bislang nicht.

Erst kürzlich hat China einen Durchbruch bei seinem Versuchsreaktor Huanliu-3 (HL-3) vermeldet. Nun kommt die nächste Jubelmeldung: Ein privates Unternehmen in China will einen neuen Kernfusionsreaktor in Betrieb genommen haben.

Neuer Reaktor in Betrieb genommen

Laut dem Unternehmen Energy Singularity habe der HH70-Reaktor vor einigen Tagen das erste Plasma erzeugt. Welche Temperatur dabei erreicht wurde, ist unklar. Ebenso wenig gibt es nähere Informationen zu dem Reaktor, die sich unabhängig verifizieren lassen.

