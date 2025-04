Extrem genaue GPS-Alternative entwickelt

Die Technologie von Q-CTRL soll das deutlich übertreffen und 50-mal genauer sein als herkömmliches INS. Möglich wird das mit einer Quantentechnologie namens Ironstone Opal. Quantensensoren erkennen darin kaum wahrnehmbare, magnetische Signale der Erde, die ihnen als "magnetische Wegpunkte" dienen. Somit können sie sich ständig korrigieren, ohne auf Satelliten angewiesen zu sein. Das macht das System auch störungssicher.

Genau wie ein Scharfschütze

"In einigen Versuchen erreichten wir die Genauigkeit, die mit der eines Scharfschützen vergleichbar ist", sagt CEO Michael J. Biercuk in einer Aussendung. Im besten Versuch lag die Abweichung 0,006 Prozent der zurückgelegten Distanz, also 6 Meter auf 100 Kilometer.