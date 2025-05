So können ChatGPT, Gemini und Co deinen Urlaub organisieren

Flüge, Züge, Hotels, Restaurants: Wer eine Reise machen will, hat Vieles zu buchen und noch mehr zu planen. Dafür könnte man sich natürlich ein Reisebüro oder einen klassischen Reiseführer zu Hilfe nehmen – oder einfach einen Chatbot fragen.

ChatGPT, Gemini, Claude oder Le Chat, um nur 4 Services zu nennen, helfen alle schon beim ersten Schritt einer Reise: Wo soll es eigentlich hingehen?

Reiseziel und Anreise

Dafür gibt man am besten eine Liste an Anforderungen an das Reiseziel ein, z.B. Zeitraum, Dauer, Anzahl der Reisenden und Budget. Wer schon genauere Vorstellungen hat, ob es etwa Städtetrip oder Naturerlebnis werden soll, kann dies bei der Anfrage noch ergänzen. Die Chatbots geben als Antwort verschiedene Reiseziele, inklusive ersten Infos zu Anreise und möglichen Aktivitäten.

Ist das Reiseziel erst einmal festgelegt, geht die Planungsarbeit erst so richtig los. Doch auch hier hilft der Chatbot mit einer Gegenüberstellung verschiedener Anreiseoptionen. Ist es günstiger mit dem Zug zu fahren als mit dem Auto? Wo ist der nächstgelegene Flughafen? All das beantworten ChatGPT und Co. in übersichtlichen Tabellen oder Listen.

Unterkünfte finden klappt eher schlecht

Beim Finden einer Unterkunft sind die vier getesteten Chatbots dann leider weniger hilfreich. ChatGPT schlägt zwar konkrete Hotels und Pensionen vor, ob sie tatsächlich ins vorgegebene Budget passen, muss man leider selbst überprüfen.

Claude und Le Chat nennen ebenfalls konkrete Unterkünfte, ob sie im gewünschten Zeitraum verfügbar sind, muss man selbst nachschauen. Der Google-Chatbot Gemini bleibt insgesamt vage und bietet nur eine Übersicht verschiedener Übernachtungsmöglichkeiten, von Apartment bis Hotelzimmer, allerdings keine konkreten Anbieter.

Persönlicher Zeitplan für Unternehmungen

Bei der Frage nach einem Zeitplan mit verschiedenen Aktivitäten am Reiseziel können die KI-Services dann wieder glänzen. Sie schlagen konkrete Sehenswürdigkeiten, Spazierrouten und Restaurants vor, häufig inklusive Preisen. Je öfter man nachfragt, oder Informationen ergänzt – z.B. dass man mit Kindern oder als alleinreisende Frau unterwegs ist, einen Plan B für Schlechtwetter sucht, oder in sämtlichen Buchläden Halt machen will – desto genauer und persönlicher wird der Plan.

Claude bietet die Option, den Zeitplan direkt als PDF zu speichern. Die anderen Chatbots kann man in einem zusätzlichen Prompt darum bitten, oder den Text einfach in ein Dokument kopieren und dort abspeichern bzw. ausdrucken.

Das Einzige, was hier noch fehlt, ist die Möglichkeit, alle Orts-Vorschläge gesammelt in eine Karten-App zu importieren, um auch eine geografische Übersicht des Reiseplans zu bekommen. Das geht derzeit leider nur manuell, Sehenswürdigkeit für Sehenswürdigkeit.