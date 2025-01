7 Bereiche, wo KI bereits für große Sprünge sorgt

Künstliche Intelligenz scheint inzwischen ein Label zu sein, mit dem Firmen versuchen, ihre Produkte aufzuwerten. Bei der diesjährigen CES stand überall „KI“ drauf, egal ob es ein Fernseher oder ein Kinderbett war. Nicht immer ist dabei die Sinnhaftigkeit sofort ersichtlich.

Doch Künstliche Intelligenz sorgt in vielen Bereichen für große Sprünge nach vorn. Das liegt vor allem an 2 großen Stärken der Systeme: große Datenmengen schnell nach relevanten Informationen absuchen und Muster erkennen. Das öffnet vor allem in der Forschung neue Türen.

1. Materialforschung

Microsoft hat mit MatterGen und MatterSim 2 KI-Anwendungen auf den Markt gebracht, die bei der Suche nach neuen Materialien helfen. Bei der Entwicklung nachhaltigerer Materialien oder verbesserter Batterien ist das entscheidend. Basierend auf riesigen Datenbanken zu chemischen und physischen Eigenschaften von Stoffen können KIs dabei helfen, ganz neue Materialien zu entwickeln, die bestimmte Eigenschaften haben – etwa starken Magnetismus.

