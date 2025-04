Chinas Stealth-Fighter J-36 und J-50 zeigen sich, unbekannter Flieger taucht auf

Ende Dezember hoben in China erstmals 2 neue Stealth-Fighter ab. Offiziell haben weder Regierung noch die Hersteller sich dazu geäußert. Inoffiziell wurden die Kampfjets vorerst J-36 und J-50 bzw. J-XDS getauft.

In dem Video sind deutlich die Düsen der 3 Triebwerke zu sehen. 3 Triebwerke nebeneinander im Rumpf eines Kampfjets sind an sich schon sehr ungewöhnlich. Bei der J-36 sind noch dazu die Düsen nach innen versetzt im Rumpf.

Das reduziert die Hitzesignatur , was es schwieriger macht, das Flugzeug mit Infrarotsensoren zu entdecken – vor allem von unten. Außerdem wird der Radarquerschnitt kleiner, weil die Düsen nicht aus dem Rumpf hervorstehen, was ebenfalls die Stealth-Fähigkeiten verbessert.

Das dient dazu, um die Stealth-Eigenschaften zu verbessern. Die heißen Abgase werden so durch Kühlelemente am Rumpf geleitet.

© US Air Force

© US Air Force

Die Ähnlichkeiten zur B-2 dürften kein Zufall sein. Die J-36 ist deutlich größer als ein normaler Stealth-Fighter und hat ein verstärktes Tandem-Fahrwerk , was auf ein hohes Startgewicht hindeutet.

Dafür gibt es einen weiteren Hinweis. Seit die J-36 bei Testflügen gesichtet wurde, wird vermutet, dass sie ein Zweisitzer ist. Die aktuellen Fotos und Videos scheinen das zu bestätigen. Zumindest sieht es so aus, als würden sich im Cockpit 2 Head-Up-Displays nebeneinander befinden.

Auch in der B-2 sitzen die die Piloten im Cockpit nebeneinander. 2 Piloten erlauben längere Missionen , weil sie sich abwechseln können. Im Einsatzgebiet kann einer der Piloten die Waffensteuerung übernehmen, während der andere sich aufs Fliegen konzentriert.

Die J-50 entspricht von der Größe her eher einem normalen Kampfjet. Neue Fotos zeigen den Stealth-Fighter jetzt sehr deutlich.

Auf einem davon ist die mysteriöse Klappe an der rechten Unterseite gut zu sehen. Diese scheint eine Beule zu haben. Was sich hinter der Klappe verbirgt, ist nach wie vor nicht bekannt.

Beim chinesischen Stealth-Fighter J-20 befindet sich an dieser Stelle eine ausklappbare Luft-Luft-Rakete . Bei der J-50 scheint der Platz dafür aber knapp zu sein, weil sich direkt daneben der Lufteinlass fürs Triebwerk befindet. Bei der J-20 scheint die Klappe etwas weiter hinten am Rumpf zu sein.

J-20: Nachdem die Luft-Luft-Raketen ausgeklappt wurden, "hängen" sie an der Seite. Die Klappen werden wieder geschlossen.

Ebenfalls seit dieser Woche kursiert ein Google-Earth-Satellitenbild im Netz, das einen bisher unbekannten Stealth-Jet zeigt. Dieser steht am Flughafen Jining Qufu. Wie twz berichtet , ist der auf Satellitenfotos von Planet Labs ebenfalls sichtbar, die bis September 2024 zurückgehen.

Unbekanntes Flugzeug am Flughafen von Jining Qufu

Dass es sich hierbei um einen weiteren, neuen Stealth-Fighter handelt, ist eher unwahrscheinlich. Das Flugzeug sieht Báidì B (Weißer Kaiser) ähnlich, das Heck ist aber anders geformt. Bei Báidì B handelt es sich um ein Konzept in 1:1-Größe, das bei der Luft- und Raumfahrtausstellung in Zhuhai im November 2024 gezeigt wurde.

Der vermeintliche Jet, der so einsam am Flughafen Jining Qufu herumsteht, wirkt stark wie ein Mock-up, also wie ein nicht-flugfähiges Modell. Vielleicht wurde es für Lufttunnel-Tests genutzt oder war ein Vorgänger-Konzept, auf dessen Basis später Báidì B entstanden ist.