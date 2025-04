Dieser Lkw kann 400 Haushalte mit Strom versorgen

Einsatzmöglichkeiten

Das MESS 2000 kommt damit auf eine Leistung von 2 Megawattstunden. Dies reicht aus, um ungefähr 400 Haushalte für eine Stunde mit Strom zu versorgen. Damit können etwa vor Ort Reparaturen am Stromnetz vorgenommen werden, ohne, dass es für die Bewohner eine Unterbrechung bei der Stromversorgung gibt. Wird das MESS 2000 als Notstromlösung genutzt, etwa um Krankenhäuser oder kritische Infrastruktur zu versorgen, springt es in weniger als 20 Millisekunden an, wenn das Stromnetz ausfällt.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Energieversorgung in Katastrophengebieten. Vom Zeitpunkt des Ankommens bis zur Stromversorgung vergehen weniger als 30 Minuten. Bei Megastaus, wie sie in China vorkommen, könnte man direkt an der Autobahn Elektroautos laden.