Rätsel um vermeintliche UFO-Sichtungen möglicherweise gelöst

Die amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) registrierte in den vergangenen Jahren wiederholt unbekannte Flugobjekte über dem US-Bundesstaat Arizona, der an Mexiko grenzt. Seit Anfang 2020 wurden dabei vereinzelt sogar ganze Schwärme von bis zu acht dieser merkwürdigen Objekte dokumentiert – ihr Ursprung ist bislang unklar. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Trump-Regierung äußerte nun die Vermutung, dass es sich dabei um Drohnen handelt, die von Drogenkartellen eingesetzt werden.

In vielen Fällen konnten die gesichteten Objekte als Drohnen oder unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) klassifiziert werden. Teilweise wurden sie jedoch auch als unidentifizierte Flugobjekte (UFOs) eingestuft – insbesondere dann, wenn ihre genaue Herkunft und Technologie unklar blieb. In einem Fall kollidierte eines dieser Flugobjekte sogar mit einer F-16 Viper, was zu einem kostspieligen Schaden an dem Kampfjet führte. Das US-Militär musste letztlich einräumen, dass die genaue Natur der Objekte nicht bestimmt werden konnte.

Kartelle könnten Drogen schmuggeln

Gegenüber NewsNation teilte Ron Vitiello, ehemaliger hochrangiger Beamter der US-Grenzschutzbehörde Border Patrol sowie der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, seine Einschätzung mit: Die Drogenkartelle könnten bislang unbekannte Drohnen besitzen.

„Sie verfügen über praktisch unbegrenzte finanzielle Mittel“, meinte Vitiello. „Ich vermute, dass es das Kartell ist, das technologisch an der Spitze steht – sie nutzen möglicherweise verschiedene Arten von Geräten. Es ist Teil ihres Geschäftsmodells ständig zu iterieren und zu innovieren, damit sie ihr Gift weiterhin in die Vereinigten Staaten verkaufen können.“

Auch andere Experten, etwa der frühere Pentagon-Mitarbeiter Luis Elizondo, sehen einen möglichen Zusammenhang zwischen den UFO-Sichtungen und dem Drogenschmuggel „Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass in dieser Region viel Aktivität herrscht – zahlreiche Menschen berichten von seltsamen Ereignissen an der Grenze“, sagte Elizondo.

Ob es sich bei den vermeintlichen UFOs wirklich um Drogen-Drohnen handelt, ist weiterhin unklar. Fest steht aber: Die Theorie, dass Drogenkartelle fortschrittliche Drohnentechnologien einsetzen, ist wahrscheinlicher als dass es sich um die Fluggeräte außerirdische Besucher handelt.