Tralalero Tralala: Das sind Österreichs Google-Trends 2025
Hättet ihr ohne zu googeln gewusst, was mit „Tralalero Tralala“ gemeint ist? Sehr viele Österreicherinnen und Österreicher offenkundig nicht, denn laut Google war genau das eine der häufigsten Fragen, die der Suchmaschine im heurigen Jahr gestellt worden sind. Das gab das Unternehmen im Rahmen von „Year in Search“ bekannt. Im Rahmen der Untersuchung wertet Google aus, welche Begriffe und Fragen heuer besonders im Trend gelegen sind und somit widerspiegeln, was die Bevölkerung heuer besonders bewegt hat.
Bei „Tralalero Tralala“ handelt es sich um ein KI-generiertes Bild von einem Haifisch mit Beinen und Nike-Turnschuhen. Entstanden ist es aus einem Internet-Trend. Dabei ging es darum, absurde Kreaturen per Künstlicher Intelligenz zu generieren und ihnen pseudo-italienische Namen zu geben. Die entsprechenden Motive verbreiteten sich stark auf Tiktok und Instagram, ohne tiefere Bedeutung.
Wichtig zu verstehen ist an Googles Statistik, dass es sich dabei nicht um die Fragen oder Begriffe mit den absolut höchsten Zahlen handelt, wie Google-Sprecher Wolfgang Fasching-Kapfenberger erklärt. Denn das wären jedes Jahr die gleichen Begriffe wie etwa „Wetter“ oder „Facebook“. „Year in Search“ wertet stattdessen die Trends aus, die innerhalb kurzer Zeit stark nach oben geschossen sind.
Was-Fragen
Und weil sehr viele Menschen eben nicht nur nach Begriffen oder Personen, sondern auch konkrete Fragen googeln, gibt es auch hier eine eigene Kategorie, die der Turnschuh-Haifisch dominiert. Auf Platz zwei der häufigsten Was-Fragen lag heuer „Was bedeutet six seven?“ (ebenfalls ein Internet-Trend) und „Was ist in Graz passiert?“ infolge des Amoklaufs im Juni des heurigen Jahres.
Auf den hinteren Plätzen der Was-Fragen finden sich weiters auch noch eher kuriose Suchen. „Was gibt es mit und ohne Seele?“ ist etwa auf eine Frage der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ zurückzuführen. Die richtige Antwort ist übrigens ein Korkenzieher. Als „Seele“ bezeichnet man einen Hohlraum innerhalb der Spirale, die sich in den Korken dreht.
Top-Begriffe
Der Amoklauf in der Grazer Schule ist es auch, der die Top-10-Suchbegriffe des Jahres dominiert. Abseits der Tragödie gab es auch viel Interesse für neue Smartphones. Im September stellte Apple die neue Generation seiner iPhones vor, „iPhone 17“ landete darum auf Platz zwei der meistgesuchten Begriffe. Auf dem dritten Platz liegt „Iran“. Hintergrund ist hier der israelische Angriff auf den Iran, bei dem dessen Atomprogramm im Visier war.
Auf den danach folgenden Plätzen findet sich etwa die Suche nach dem Wertpapier des Elektroautoherstellers Tesla oder die Fußball Klub-Weltmeisterschaft 2025. Etwas kurios ist der Begriff „Schneewarnung“ auf Platz sechs. Wie oder warum Letzteres zustande kam, kann man sich bei Google auch nicht zweifelsfrei erklären.
„Wir wissen auch nicht immer ganz genau, warum was in die Höhe schnellt“, so Fasching-Kapfenberger. Der Begriff war vor allem Anfang Jänner stark gefragt. Eine Vermutung ist, dass das vermehrte Vorkommen von Industrieschnee hier eine Rolle gespielt haben könnte.
Personen
Google wertet die Such-Trends üblicherweise auch in verschiedenen Kategorien aus. Darunter auch die „Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“, also die Menschen, bei denen die Suchanfragen heuer besonders in die Höhe geschnellt sind. An der Spitze liegt hier Song-Contest-Gewinner JJ vor FPÖ-Chef Herbert Kickl und Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger.
Eine andere Kategorie beschäftigt sich mit prominenten Verstorbenen des vergangenen Jahres. Unter den Österreicherinnen und Österreichern wurde am häufigsten nach Felix Baumgartner gesucht, vor Peter Rapp und Otto Schenk.
Emil schlägt Haftbefehl
In der Kategorie „Chronik“ landete mit Emil der Lieblingselch der Österreicherinnen und Österreicher auf dem ersten Platz und schlägt damit Rapper Haftbefehl, der vor allem durch die Veröffentlichung einer Dokumentation in die Schlagzeilen geriet.
Auf dem dritten Platz liegt mit Andy Byron jemand, dessen Affäre im Zuge eines Coldplay-Konzerts in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Für alle, die sich nicht erinnern können: Der CEO des Unternehmens Astronomer wurde dort auf der Videoleinwand gezeigt, wie er eng umschlungen mit seiner Affäre, der Personalchefin des Unternehmens Kristin Cabot, innehielt. Wohl deswegen duckten sich die beiden schnell weg, was im Netz die Runden machte.
Beliebteste YouTuber
Google hat ebenfalls bekannt gegeben, welche YouTuber in Österreich im heurigen Jahr am beliebtesten waren. Auf Platz eins landete hier der US-amerikanische YouTuber Mr. Beast, der mit über 450 Millionen Followern den populärsten Youtube-Kanal der ganzen Welt betreibt.
Da Youtube gerne auch als Plattform für Musik genutzt wird, hat Google auch die meistgesehenen bzw. gehörten Musikvideos in Österreich genannt. Auf dem ersten Platz landet mit „Wackelkontakt“ ein Partyschlager des deutschen Liedermachers Oimara. Aus Österreich schafften es Seiler und Speer und das DJ-Duo Harris & Ford in die Top 10.
Hier alle Kategorien, die Google bei den Such-Trends 2025 für Österreich ausgewertet hat:
Die Top 10 Suchbegriffe des Jahres
- Amoklauf Graz
- iPhone 17
- Iran
- Tesla Aktie
- Klub WM
- Schneewarnung
- Labubu
- Rheinmetall Aktie
- JJ
- Donald Trump
Konflikte und Tragödien
- Amoklauf Graz
- Iran
- Israel
- Villach
- Fabian Güstrow
- Mannheim
- Los Angeles
- Grönland
- Aschaffenburg
- Iryna Zarutska
Abschiede Österreich
- Felix Baumgartner
- Peter Rapp
- Otto Schenk
- Niki Glattauer
- Klemens Haselsteiner
- Barbara Stadlhuber
- Waltraut Haas
- Daniel Bauchinger
- Mathilde Schwabeneder
- Johanna Matz
Österreicher:innen des Jahres
- JJ
- Herbert Kickl
- Lilli Tagger
- René Benko
- Karl-Heinz Grasser
- Robert Kratky
- Christa Kummer
- Christian Stocker
- Aaron Karl
- Karl Nehammer
Chronik
- Elch Emil
- Haftbefehl
- Andy Byron
- Tomorrowland
- Maul- und Klauenseuche
- Santorini
- Rebecca Reusch
- Blatten
- Botulismus
- Pilnacek Smartwatch
Top 10 Was-Fragen
- Was bedeutet tralalero tralala?
- Was bedeutet six seven?
- Was ist in Graz passiert?
- Countertenor was ist das?
- Was bedeutet Staatstrauer in Österreich?
- Was ist eine Bauta?
- Was bedeutet Sigma boy?
- Was passiert 2026?
- Was gibt es mit und ohne Seele?
- Was ist mit Haftbefehls Nase passiert?
Top 10 Politiker:innen
- Donald Trump
- Herbert Kickl
- Alice Weidel
- Christian Stocker
- Karl Nehammer
- Friedrich Merz
- Harald Mahrer
- Zohran Mamdani
- JD Vance
- Alexander Pröll
Top 10 Wirtschaftsnachrichten
- Tesla Aktie
- Rheinmetall Aktie
- Dow Jones
- Nvidia Aktie
- DAX
- XRP
- Trump Coin
- Steyr Motors Aktie
- S&P 500
- ATX
Top 10 internationale Abschiede
- Charlie Kirk
- Papst Franziskus
- Ozzy Osbourne
- Diogo Jota
- Diane Keaton
- Michelle Trachtenberg
- Laura Dahlmeier
- Gene Hackman
- Xatar
- Hulk Hogan
Top 10 Sportler:innen
- Jannik Sinner
- Lilli Tagger
- Carlos Alcaraz
- Stephanie Venier
- Filip Misolic
- Lindsey Vonn
- Lamine Yamal
- Marcel Hirscher
- Vincent Kriechmayr
- Luka Doncic
Top 10 Schauspieler:innen
- Aaron Karl
- Charlie Sheen
- Priscilla Presley
- Bruce Willis
- Peter Weck
- Liam Neeson
- Valerie Huber
- Charlie Hunnam
- Pamela Anderson
- Jimi Blue Ochsenknecht
Top 10 Musiker:innen
- JJ
- Haftbefehl
- Kanye West
- Robbie Williams
- Kendrick Lamar
- Konstantin Wecker
- Bob Dylan
- Billie Eilish
- Justin Timberlake
- Ayliva
Top 10 Filme
- Das Kanu des Manitu
- Nosferatu - Der Untote
- Anora
- Ein Minecraft Film
- Jurassic World: Die Wiedergeburt
- Mission: Impossible - The Final Reckoning
- Wicked
- Conjuring 4: Das letzte Kapitel
- One Battle After Another
- Bridget Jones - Verrückt nach ihm
Top 10 Streaming Hits
- Monster - Die Geschichte von Ed Gein
- Squid Game
- Babo - Die Haftbefehl-Story
- Adolescence
- Wednesday
- The Summer I Turned Pretty
- Avicii - Ich heiße Tim
- Aka Charlie Sheen
- Maxton Hall
- White Lotus
Top 5 Fernsehshows
- Sturm der Liebe
- Dancing Stars
- Dschungelcamp
- Forsthaus Rampensau
- Hunyadi - Aufstieg zur Macht
Wie alt-Fragen
- Wie alt ist der neue Papst?
- Wie alt ist JJ?
- Wie alt ist Zahide?
- Wie alt ist Mireille Mathieu?
- Wie alt ist Christa Kummer?
- Wie alt ist Dieter Bohlen?
- Wie alt ist Boris Becker?
- Wie alt ist Haftbefehl?
- Wie alt ist Eva Glawischnig?
- Wie alt ist Petra Frey?
Top 10 Musikvideos
- OIMARA - WACKELKONTAKT - offizielles Musikvideo
- “Golden” Official Lyric Video | KPop Demon Hunters | Sony Animation
- TRILE - CIGANKA (OFFICIAL VIDEO)
- PIETRO BASILE - GIANNA (HARRIS & FORD x BIG TIM REMIX) [Official Video]
- Seiler und Speer - In ana aundan Sproch
- Tea Tairovic - Çok Güzel (Official Video | Album ASKA 2025)
- RASTA - TAJLAND (OFFICIAL VIDEO)
- Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur (Official Video)
- Samet Kardeşler x Sıla Şahin - Aldanırım
- ZAH1DE - Ballert auf Lautlos (Official Video)
Top 10 Creator
