Tralalero Tralala: Das sind Österreichs Google-Trends 2025

Der Suchmaschinenbetreiber Google hat ausgewertet, wonach die Österreicherinnen und Österreiche 2025 besonders häufig gesucht haben.

Hättet ihr ohne zu googeln gewusst, was mit „Tralalero Tralala“ gemeint ist? Sehr viele Österreicherinnen und Österreicher offenkundig nicht, denn laut Google war genau das eine der häufigsten Fragen, die der Suchmaschine im heurigen Jahr gestellt worden sind. Das gab das Unternehmen im Rahmen von „Year in Search“ bekannt. Im Rahmen der Untersuchung wertet Google aus, welche Begriffe und Fragen heuer besonders im Trend gelegen sind und somit widerspiegeln, was die Bevölkerung heuer besonders bewegt hat. Bei „Tralalero Tralala“ handelt es sich um ein KI-generiertes Bild von einem Haifisch mit Beinen und Nike-Turnschuhen. Entstanden ist es aus einem Internet-Trend. Dabei ging es darum, absurde Kreaturen per Künstlicher Intelligenz zu generieren und ihnen pseudo-italienische Namen zu geben. Die entsprechenden Motive verbreiteten sich stark auf Tiktok und Instagram, ohne tiefere Bedeutung.

Wichtig zu verstehen ist an Googles Statistik, dass es sich dabei nicht um die Fragen oder Begriffe mit den absolut höchsten Zahlen handelt, wie Google-Sprecher Wolfgang Fasching-Kapfenberger erklärt. Denn das wären jedes Jahr die gleichen Begriffe wie etwa „Wetter“ oder „Facebook“. „Year in Search“ wertet stattdessen die Trends aus, die innerhalb kurzer Zeit stark nach oben geschossen sind. Was-Fragen Und weil sehr viele Menschen eben nicht nur nach Begriffen oder Personen, sondern auch konkrete Fragen googeln, gibt es auch hier eine eigene Kategorie, die der Turnschuh-Haifisch dominiert. Auf Platz zwei der häufigsten Was-Fragen lag heuer „Was bedeutet six seven?“ (ebenfalls ein Internet-Trend) und „Was ist in Graz passiert?“ infolge des Amoklaufs im Juni des heurigen Jahres. ➤ Mehr lesen: ChatGPT: Nächstes KI-Modell heißt GPT 6-7, das ist der Grund Auf den hinteren Plätzen der Was-Fragen finden sich weiters auch noch eher kuriose Suchen. „Was gibt es mit und ohne Seele?“ ist etwa auf eine Frage der RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ zurückzuführen. Die richtige Antwort ist übrigens ein Korkenzieher. Als „Seele“ bezeichnet man einen Hohlraum innerhalb der Spirale, die sich in den Korken dreht.

Top-Begriffe Der Amoklauf in der Grazer Schule ist es auch, der die Top-10-Suchbegriffe des Jahres dominiert. Abseits der Tragödie gab es auch viel Interesse für neue Smartphones. Im September stellte Apple die neue Generation seiner iPhones vor, „iPhone 17“ landete darum auf Platz zwei der meistgesuchten Begriffe. Auf dem dritten Platz liegt „Iran“. Hintergrund ist hier der israelische Angriff auf den Iran, bei dem dessen Atomprogramm im Visier war. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 vs. iPhone 17 Pro im Test: Lohnt sich der Aufpreis? Auf den danach folgenden Plätzen findet sich etwa die Suche nach dem Wertpapier des Elektroautoherstellers Tesla oder die Fußball Klub-Weltmeisterschaft 2025. Etwas kurios ist der Begriff „Schneewarnung“ auf Platz sechs. Wie oder warum Letzteres zustande kam, kann man sich bei Google auch nicht zweifelsfrei erklären. „Wir wissen auch nicht immer ganz genau, warum was in die Höhe schnellt“, so Fasching-Kapfenberger. Der Begriff war vor allem Anfang Jänner stark gefragt. Eine Vermutung ist, dass das vermehrte Vorkommen von Industrieschnee hier eine Rolle gespielt haben könnte. Personen Google wertet die Such-Trends üblicherweise auch in verschiedenen Kategorien aus. Darunter auch die „Österreicherinnen und Österreicher des Jahres“, also die Menschen, bei denen die Suchanfragen heuer besonders in die Höhe geschnellt sind. An der Spitze liegt hier Song-Contest-Gewinner JJ vor FPÖ-Chef Herbert Kickl und Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger. Eine andere Kategorie beschäftigt sich mit prominenten Verstorbenen des vergangenen Jahres. Unter den Österreicherinnen und Österreichern wurde am häufigsten nach Felix Baumgartner gesucht, vor Peter Rapp und Otto Schenk.

Emil schlägt Haftbefehl In der Kategorie „Chronik“ landete mit Emil der Lieblingselch der Österreicherinnen und Österreicher auf dem ersten Platz und schlägt damit Rapper Haftbefehl, der vor allem durch die Veröffentlichung einer Dokumentation in die Schlagzeilen geriet. Auf dem dritten Platz liegt mit Andy Byron jemand, dessen Affäre im Zuge eines Coldplay-Konzerts in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Für alle, die sich nicht erinnern können: Der CEO des Unternehmens Astronomer wurde dort auf der Videoleinwand gezeigt, wie er eng umschlungen mit seiner Affäre, der Personalchefin des Unternehmens Kristin Cabot, innehielt. Wohl deswegen duckten sich die beiden schnell weg, was im Netz die Runden machte.