Auch die Olympischen Spiele und Lena Schilling landeten heuer in den Google-Such-Trends.

Was die Menschen in Österreich besonders bewegt hat, lässt sich inzwischen gut anhand ihrer Google-Suchanfragen ablesen. 2024 stand ganz im Zeichen von Sportgroßereignissen wie der Fußball-EM und den Olympischen Spielen. Auch Taylor Swifts große Welttournee bewegte viele - vor allem wegen der Absage ihrer Wien-Konzerte. Google fasst die wichtigsten Trends des Jahres in mehreren Kategorien zusammen. Die Liste spiegelt allerdings nicht die tatsächlich häufigsten Suchen nach Zahlen wider, denn das wäre eine recht langweilige Liste mit Begriffen wie "YouTube" und "Wetter". ➤ Mehr lesen: Google-CEO: "Die Suche wird sich 2025 tiefgreifend verändern"

Die österreichische Nationalelf vor dem Achtelfinal-Aus gegen die Türkei © APA/GEORG HOCHMUTH

Suchbegriffe des Jahres In der Kategorie "Suchbegriffe des Jahres" fasst Google die größten Trends aus 2024 zusammen. Wenig überraschend war die Europameisterschaft das meistgesuchte Ereignis des Jahres, aber auch die Olympischen Spiele, Österreich-Meister Sturm Graz und die Handball-EM spielten eine Rolle. Taylor Swift ist zwar immer ein wichtiges Thema für Fans, ihre 3 wegen Terrorverdachts abgesagten Konzerte in Wien sorgten aber sicherlich für zusätzliches Interesse. Dass die Grünen-Politikerin Lena Schilling auf Platz 3 landete, dürfte dem Skandal um die Klimaaktivistin zu verdanken sein. Europameisterschaft Taylor Swift Lena Schilling Regenwarnung US Wahl Segeln Olympia Nationalratswahl EU Wahl Sturm Graz Handball EM ➤ Mehr lesen: Taylor-Swift-Parties: Bewegungsdaten zeigen, was in Wien los war

Die beiden österreichischen Tatort-Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und (Adele ) © ORF / ORF/Hubert Mican

Best-of Fragen Auch nach Jahrzehnten reißt die Begeisterung für den Tatort am Sonntagabend nicht ab. Warum das so ist, fragen sich wohl einige Österreicher. Ob sie eine befriedigende Antwort finden, ist fraglich. Beim "Meeresrotz", nach dem am zweithäufigsten gesucht wurde, dürfte es sich um die Algen handeln, die im Sommer an der Adria zu finden waren. Tatort warum? Meeresrotz Kroatien wo genau? Warum so viel Regen? Warum niest man? Wo ist Norden? Wo ist Rene Benko? Wer ist Banksy? Wer erbt Lugners Vermögen? Wer wird Europameister? Warum haben Waschmaschinen Fenster?

Wespenstiche waren 2024 ein großes Thema © APA/dpa/Hendrik Schmidt / Hendrik Schmidt

"Was...?"-Fragen Eine bunte Themenmischung findet man bei den "Was"-Fragen. 2024 gab es besonders viele Wespen, was die Top-Suche in dieser Liste erklärt. Auf Platz 2 liegt der Hype um die "Dubai Schokolade", die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist. Auch die Österreich-Wahl und das Renaturierungsgesetz waren gefragte Suchbegriffe. Wespenstich was tun? Was ist Dubai Schokolade? Was soll ich wählen Österreich? Was bedeutet bedingte Haftstrafe? Was ist das Renaturierungsgesetz? Was bedeutet Katastrophengebiet? Was ist Gendern? Was ist Abseits? Was essen bei Magen Darm? Was hat P.Diddy gemacht?

Die Österreicherin Fabienne Tomasini beim EM-Spiel der Handballerinnen © APA/EVA MANHART

"Wie...?"-Fragen Pünktlich zur Handball-EM der Frauen fragen sich die Österreicher, wie lange so ein Spiel eigentlich dauert - wahrscheinlich fragten sie sich das auch schon bei der EM der Männer, die ebenfalls heuer stattfand. Die Frage nach den Polarlichtern lässt sich wohl damit erklären, dass dieses Spektakel auch in Österreich zu sehen war. Wie lange dauert ein Handballspiel? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie entstehen Polarlichter? Wie groß ist ein Fußballfeld? Wie lange dauert Olympia 2024? Wie lange dauert die EM 2024? Wie viele Kinder hat Richard Lugner? Nationalratswahl wie oft? Wie viele Überstunden wurden 2023 nicht bezahlt? Wie lange dauert ein Fußballspiel? ➤ Mehr lesen: Wie kann man Polarlichter vorhersagen?

Die Grünen-Politikerin und Aktivistin Lena Schilling © APA/TOBIAS STEINMAURER / TOBIAS STEINMAURER

Österreicher des Jahres Die Grünen-Politikerin Lena Schilling war das neue Aushängeschild der Partei, bis ein Skandal u. a. wegen falscher Belästigungsvorwürfe bekannt wurde. Der ehemalige Skifahrer Matthias Mayer, der auf einer Party in Kitzbühel negativ auffiel, landete auf Platz 2, gefolgt von den Tennisprofis Sebastian Ofner und Dominic Thiem. Lena Schilling Matthias Mayer Sebastian Ofner Dominic Thiem Kaleen Alexandra Föderl-Schmid Herbert Kickl Marko Arnautovic Hans Peter Haselsteiner Simone Lugner Österreichische Politiker Wenige dürfte überraschen, dass die Österreicher am häufigsten nach der Klimaaktivistin Lena Schilling suchten, führt sie doch auch die allgemeine Österreich-Liste an. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl landete auf Platz 2, gefolgt vom Tiroler Landes-Vize Georg Dornauer (SPÖ). Lena Schilling Herbert Kickl Georg Dornauer Andreas Babler Leonore Gewessler Alexander van der Bellen Beate Meinl-Reisinger Walter Rosenkranz Madeleine Petrovic Werner Kogler

Trauer nach dem Attentat in Solingen © APA/dpa/Thomas Banneyer / Thomas Banneyer

Schlagzeilen, News, Events Die Suchanfragen zu Schlagzeilen und Nachrichten waren 2024 durchweg tragisch. Auf Platz 1 landete der mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler, der in Oberösterreich 2 Männer erschossen haben soll. Auch der Terroranschlag im deutschen Solingen war ein Thema. Der Iran landete auf Platz 3. Roland Drexler Solingen Iran Crowdstrike Rafah Christian Horner Talahon Maddie McCann Hurrikan Milton Wolfsgruß ➤ Mehr lesen: Weltweit Chaos wegen IT-Ausfall: Das steckt dahinter

Richard Lugner starb im August 2024 © APA/TOBIAS STEINMAURER / TOBIAS STEINMAURER

Prominente Todesfälle In diesem Jahr bewegte die Österreicher am meisten der Tod von Richard Lugner. Am 12. August starb der Unternehmer und Entertainer. Auch der tragische Tod des One-Direction-Sängers Liam Payne bewegte viele. Richard Lugner Liam Payne Franz Beckenbauer Shannen Doherty Alexei Nawalny Alain Delon Brigitte Bierlein Fritz Wepper Falko Ochsenknecht Christian Oliver

Donald Trump und Joe Biden waren unter den Top-3 Suchbegriffen © APA/AFP/SAUL LOEB / SAUL LOEB

Prominente International Taylor Swift konnte auch in der Liste der internationalen Prominenten den ersten Platz belegen. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten aufgrund der US-Wahl Donald Trump und Joe Biden. TV-Entertainer Stefan Raab, der mit dem Boxkampf gegen Regina Halmich sein Comeback feierte, landete auf Platz 3. Taylor Swift Donald Trump Joe Biden Stefan Raab Kamala Harris Kate Middleton Priscilla Presley P. Diddy Thi Nguyen Kim Pietro Lombardi

Barcelonas Wunderkind Lamine Yamal © APA/AFP/JOSEP LAGO / JOSEP LAGO

Sportler (international) Fußballer, Tennisspieler und Olympioniken dominierten die Suchergebnisse für Sportler international. Auf Platz 1 landete der 17-jährige FC-Barcelona-Star Lamine Yamal, auf Platz 2 Kylian Mbappé. Gegen Mbappé gibt es aktuell Vergewaltigungsvorwürfe. Die algerische Boxerin und Goldmedaillengewinnerin Imane Khelif löste bei Olympia eine Diskussion um ihr Geschlecht aus. Lamine Yamal Kylian Mbappe Imane Khelif Alexander Zverev Cristiano Ronaldo Aleksander Kilde Simone Biles Novak Djokovic Travis Kelce Jannik Sinner

Olympiasieger Matthias Mayer fiel in Kitzbühel negativ auf © APA/AFP/POOL/DIMITAR DILKOFF / DIMITAR DILKOFF

Sportler aus Österreich Unter den wichtigsten Suchanfragen 2024 war auch hier der Ex-Skisportler Matthias Mayer, sowie die Tennisspieler Sebastian Ofner und Dominic Thiem. Nationalspieler Marko Arnautović schaffte es trotz EM-Hype nur auf Platz 4. Matthias Mayer Sebastian Ofner Dominic Thiem Marko Arnautovic Marcel Sabitzer Joel Schwärzler Marcel Hirscher Christoph Baumgartner Filip Misolic Valentin Bontus

Die österreichische Eurovision-Teilnehmerin Kaleen © EPA / JESSICA GOW

Sänger und Bands Dass Taylor Swift es auch in dieser Kategorie auf den ersten Platz schafft, sollte niemanden überraschen, ist sie doch in den Top-Suchtrends auf Platz 2 gelandet. Mit ihren 4 Konzerten in Wien landeten Coldplay dahinter auf Platz 2. Die dritthäufigsten Suchanfragen wurden zur österreichischen Eurovision-Finalistin Kaleen gemacht, die mit "We Will Rave" auf dem vorletzten Platz landete. Taylor Swift Coldplay Kaleen Céline Dion Linkin Park Joost Klein Adele ACDC Bob Marley Oasis

Saltburn-Star Barry Keoghan © APA/AFP/MICHAEL TRAN / MICHAEL TRAN