Apple baut iPhone 16e jetzt in Brasilien

Der Handelskrieg zwischen China und den USA hat weitreichende Folgen für Unternehmen wie Apple. Da die von Donald Trump verhängten Zölle die Produktion von iPhones massiv verteuern, ist das Unternehmen auf der Suche nach neuen Produktionsstandorten.

Denn der größte Teil der Apple-Produkte wird derzeit in China produziert. Also in dem Land, für das Trump besonders hohe Zölle vorgesehen hat und das sich ebenfalls mit hohen Zöllen wehrt. Fündig wurde Apple schon vor einiger Zeit in Brasilien. Besonders ist, dass auch das neueste iPhone, also das 16e, von Tag 1 an dort zusammengebaut wird.

➤ Mehr lesen: Aktie im freien Fall: Apple nicht mehr wertvollstes Unternehmen