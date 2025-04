Werden iPhones durch US-Zölle bald unleistbar teuer?

Es wird also erwartet, dass Apple die Zölle schwer zu schaffen machen werden. Der absolute Großteil der Apple-Produkte wird in China produziert , das Trump mit Zöllen in der Höhe von 34 Prozent belegt hat. Dazu kommt noch ein Strafzoll in der Höhe von 20 Prozent, wodurch iPhones praktisch mit einem 54-prozentigen Zoll getroffen werden.

Als US-Präsident Donald Trump diese Woche eine große Tafel in die Kameras hielt, war darauf die Höhe der Zölle zu lesen, die er gegen die jeweiligen Länder einführen wird. Der Schock an den Finanzmärkten ließ nicht lange auf sich warten. Während die Zölle in die Höhe schießen, fallen die Aktienkurse in den Keller .

Apple steht nun vor der Wahl: Werden die zusätzlichen Kosten vom Unternehmen absorbiert , die Margen gedrückt und ein Gewinnrückgang in Kauf genommen? Oder werden die horrenden Mehrkosten an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergereicht ?

Inflationssorgen und Rezessionsängste

Was außerdem gegen eine drastische Erhöhung der iPhone-Preise spricht, sind Inflationssorgen und Rezessionsängste. Die Zollpolitik von Trump könnte nämlich die Alltagskosten in den USA in die Höhe treiben und der Wirtschaft einen herben Dämpfer verpassen.

Wenn den Menschen dadurch weniger Geld zur Verfügung steht, wird sich das auf die iPhone-Verkäufe auswirken - auch wenn Apple die Preise unberührt lässt. Werden die iPhone-Preise unter solchen Rahmenbedingungen empfindlich angehoben, wären die Folgen für die Verkaufszahlen wohl noch drastischer.

Allerdings können sich diese Rahmenbedingungen der Zollpolitik sowie die Höhe der Zölle auch rasch ändern. Trump ist für erratische und sprunghafte Entscheidungen bekannt, sodass sich die Umstände in wenigen Wochen schon wieder komplett anders darstellen können.

Produktion auslagern und umschichten

In seiner ersten Amtszeit hat Trump beispielsweise eine Ausnahme für Apple gewährt. Derzeit ist noch keine solche Sonderbehandlung in Sicht. Der iPhone-Hersteller hatte vorsorglich vor kurzem angekündigt, in den nächsten 4 Jahren mehr als 500 Milliarden Dollar in Produktionsstandorten in den USA zu investieren.

Apple hat zwar schon vor einigen Jahren damit begonnen, die iPhone-Produktion zu diversifizieren und teilweise nach Indien auszulagern. Allerdings sollen nur rund 15 Prozent der globalen iPhone-Produktion in Indien über die Bühne gehen. Andere Apple-Produkte, wie die Apple Watch, Mac-Computer, AirPods und iPads werden ebenso zum Teil in Indien, aber auch in Malaysia, Thailand und Vietnam produziert.

All diese Länder werden von Trumps Zollpolitik aber nicht ausgespart. Gegenüber Indien sollen Zölle in der Höhe von 26 Prozent verhängt werden, gegenüber Vietnam sogar 46 Prozent. Im Gegensatz zu den verhärteten Fronten mit China wird diesen Ländern jedoch mehr Verhandlungsspielraum zugeschrieben, wodurch die Zölle noch gesenkt werden könnten.

