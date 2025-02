So soll das iPhone 17 Pro aussehen

Bei der kommenden iPhone-Generation soll es ein neue Design geben. Zeigen diese Bilder den neuen Look?

Nächste Woche wird es ein Apple-Event geben, auf dem neue Produkte vorgestellt werden. Welche das genau sind, ist noch unklar. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das iPhone SE 4 präsentiert wird - das günstigere Apple-Handy mit reduzierter Ausstattung.

Erst im Herbst folgt dann die neue iPhone-Generation. Dennoch brodelt es bereits seit einiger Wochen in der Gerüchteküche. Angeheizt werden die Spekulationen durch mehrere Hinweise auf einen neuen iPhone-Look. In einem Bericht von The Information wurde etwa eine "wesentliche Design-Änderungen" bei den diesjährigen iPhones prophezeit.

Zahlreiche Renderings tauchen auf

Seither tauchen regelmäßig neue Renderings auf, bei denen behauptet wird, es handle sich um das neue iPhone-Design. Nun mischt auch der bekannte Leaker Jon Prosser von Front Page Tech mit und zeigt Konzeptbilder, bei denen es sich um das iPhone 17 Pro handeln soll.

