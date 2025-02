Apple kündigt Präsentation für kommende Woche an

Apple-Chef Tim Cook hat auf X eine Produktvorstellung für den kommenden Mittwoch, den 19. Februar 2025 , angekündigt. Wie so oft bei Apple bleibt die Ankündigung bei den Details vage.

Zahlreicher Leaks zufolge steht eine neue Ausführung des günstigen iPhone-Modells SE in den Startlöchern. Das iPhone SE 4 soll dabei in einem völlig neuen Design kommen. Im folgenden Artikel haben wir zusammengefasst, was man über das Gerät bislang weiß.

MacBook, AirTag?

Auch wenn der Teaser nur auf ein neues Produkt hindeutet, wäre es denkbar, dass Apple noch weitere Geräte vorstellen wird. In der Pipeline steht etwa ein MacBook Air mit dem aktuellen M4-Chip. Auch neue iPads wären möglich. Spekuliert wird etwa über ein neues Basis-iPad oder eine Air-Variante mit M3-Chip.

Der Kreis, der im obigen Video hinter dem Apple-Logo zu sehen ist, erinnert zudem ein wenig an die Form eines AirTags. Der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman glaubt allerdings nicht an eine neue Variante des Trackers. Cook würde keinen Teaser für ein billiges Accessoire veröffentlichen, so seine Einschätzung.