WhatsApp: So verhindert ihr, dass Kontakte eure Chats exportieren

Auch wenn die Chats in WhatsApp verschlüsselt sind, heißt das nicht, dass die Nachrichten nicht in falsche Hände gelangen können. Am einfachsten geht das, wenn Chat-Partnerinnen oder Chat-Partner die ausgetauschten Nachrichten exportieren oder die versendeten Bilder herunterladen, was in WhatsApp derzeit sogar standardmäßig aktiviert ist.

Der Messenger aus dem Zuckerberg-Imperium führt nun eine neue Datenschutzfunktion ein, mit der genau das verhindert werden kann. Aktiviert man das neue Privacy-Feature, dann können Kontakte die Chats nicht mehr exportieren und keine Bilder oder Videos mehr downloaden.

