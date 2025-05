Straße oder Schiene: Dieser fahrerlose Lkw kann beides

Dieses Zweiwegefahrzeug wird auf einer legendären Bahnstrecke in Kalifornien getestet.

Das Herzstück des robotischen Transporters ist eine rollende Plattform mit Rädern – eine Fahrerkabine gibt es nicht. Der Roboter soll sich selbstständig mit dem Königszapfen und der Hinterachse eines gewöhnlichen Sattelanhängers verbinden, der bis zu 36.000 kg laden darf. Der Glider fährt rückwärts an den Container heran, ergreift ihn und zieht ihn auf die Ladefläche, wo er einrastet.

Lkw, die autonom auf der Straße fahren, sind nichts Neues. Unter anderem entwickeln etwa Tesla und Waymo (in Zusammenarbeit mit Daimler) solche autonomen Transportmittel. Das Start-up Glid Technologies aus Utah denkt jedoch einen Schritt weiter: Es hat einen robotischen Transporter namens „Glider“ entwickelt, der zunächst autonom auf der Straße fährt und dann auf die Schiene wechselt, wo er ferngesteuert wird.

Beim Bahngleis angekommen, fährt er zum Gleisanschluss, rollt dann mittig auf die Schienen und fährt dort ein Paar Stahlräder aus. Am Ende werden diese wieder eingezogen und der Lkw fährt wieder auf seinen Gummireifen weiter.

Auf der Straße soll das Fahrzeug – entsprechend der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung – mit maximal 105 km/h fahren. Auf der Schiene kann es dann Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen.

Pilotversuch auf legendärer Strecke

In einem Pilotprojekt soll eine Hybridvariante mit Fahrerkabine des Fahrzeuges nun eine rund 65 Kilometer lange Strecke entlang des berühmten Eisenbahnkorridors Willits–Fort Bragg in Kalifornien zurücklegen, wie das Unternehmen mitteilt. Diese Strecke, die man auch unter dem Spitznamen „Skunk Train“ kennt, wird heute bei Weitem nicht mehr so intensiv genutzt wie früher und gilt als unter genutzt. Derzeit dienen die Gleise vor allem touristischen Zwecken – einst wurde hier vor allem Holz von Mammutbäumen transportiert.