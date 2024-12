Wasserstoff-Lkw stellt Weltrekord auf

Der H2Rescue Truck soll zukünftig Vorräte in Katastrophengebiete bringen. Durch seine Brennstoffzelle kann er dann vor Ort Elektrizität zur Verfügung stellen – er dient quasi als ein fahrender Stromgenerator . Gebaut wurde der Prototyp von Cummins Accelera in Zusammenarbeit mit dem US-Energieministerium.

Ein Prototyp eines Wasserstoff-Lkw konnte sich einen Guinness-Weltrekord sichern. Mit nur einer Tankladung fuhr er so weit, wie noch kein anderer Heavy Duty Truck mit Brennstoffzelle .

Gefahren wurde nicht in einem Labor-Setting oder auf einem Ovalkurs unter Optimalbedingungen, sondern auf öffentlichen Straßen . Dort musste der Truck durch die Rush Hour navigieren. Wenn es Verkehr und Tempolimit erlaubten, wurde zwischen 80 und 89 km/h schnell gefahren. Die Außentemperaturen bei der Rekordfahrt variierten zwischen 16 und 27 Grad Celsius.

© U.S. Army

Der Truck selbst wurde für die Fahrt nicht speziell angepasst. Er wiegt etwa 15 Tonnen, was in der EU der schwersten Lkw-Klasse für den Gütertransport entspricht (N3). Die Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff in Elektrizität um, die einen 250-Kilowatt-Elektromotor antreibt.

➤ Mehr lesen: Hyundai IONIQ stellt Weltrekord auf

Als einzige Emission gibt es Wasser: Etwa 4 Liter pro Stunde tropfen aus dem Auspuff. Laut dem US-Energieministerium wurden bei der Fahrt so 301 kg CO2 eingespart, verglichen mit einem Truck derselben Größe mit Verbrennungsmotor. Jährlich könnte der H2Rescue Truck 2,5 Tonnen CO2 einsparen, wenn er einen klassischen Lkw, der solche Aufgaben hat, ersetzt.