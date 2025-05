Nebelschwaden in der Luft und eine fast unheimliche Stille machen Moore zu mystischen Orten und zum idealen Schauplatz für Sagen und Märchen. Doch Moore sind weit mehr als das. Sie sind nicht nur Wasser und Land zugleich, sondern auch Segen und Fluch in einem. Je nachdem, wie man mit diesen Ökosystemen umgeht.

Denn durch die menschliche Nutzung und die Entwässerung von Moorflächen wurden die nassen Ökosysteme vom Klimaschützer zum Klimaproblem. Ein aktuelles Forschungsprojekt namens MoorPower aus Deutschland soll nun zeigen, wie geschädigte Moore mithilfe von Photovoltaikanlagen Einkommen liefern können, ohne die sensiblen Flächen zu zerstören.

Moore als Klimaschützer

Um die Notwendigkeit des Projekts zu verstehen, hilft es zu wissen, warum Moore so wichtig sind und wieso sie dennoch zerstört werden. Moore können extrem effiziente Klimaschützer sein. Denn obwohl sie nur 3 Prozent der Landfläche bedecken, speichern sie etwa doppelt so viel Kohlenstoff wie die Biomasse aller Wälder auf der Erde. Hinzu kommt, dass Moore uns Menschen schützen können. Denn ein Hektar Feuchtgebiet kann bis zu 5,6 Millionen Liter Hochwasser aufnehmen.

Das Moore so viele Treibhausgase speichern, liegt daran, dass der Boden durch den normalerweise hohen Wasserstand in Mooren luftdicht abgeschlossen wird. Das führt dazu, dass Pflanzenmaterial nicht vollständig zersetzt und Treibhausgase wie CO2 in den Böden gespeichert werden. So entsteht Torf.