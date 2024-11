Neue Technologie könnte der Durchbruch für Wasserstoff sein

Wenn der Wasserstoff so bearbeitet wurde, kann er bei Raumtemperatur und normalen Druck transportiert und gelagert werden. Außerdem ist er nicht giftig, aber: „Ich würde ihn nicht trinken. Wenn du das machst, würdest du dich nicht gut fühlen. Aber die Flüssigkeit ist nicht tödlich“, sagt Natasha Kostenuk . Schließlich sei die LOHC-Flüssigkeit immer noch eine Chemikalie, so die CEO von Ayrton.

Die Idee hat nicht nur Ayrton. Mehrere Unternehmen experimentieren mit LOHCs, bisher nur mit mäßigem Erfolg. Je nach der verwendeten Methode wird der Wasserstoff toxisch , die Energiedichte nimmt zu stark ab oder es muss so viel Energie in den Prozess hineingesteckt werden, dass die Herstellung ineffizient ist.

Ayrton will damit erreichen, dass Wasserstoff bei Raumtemperatur flüssig wird und bleibt. Wenn die Spezial-Gefriertanks entfallen, könnte der so bearbeitete Wasserstoff dieselbe Infrastruktur wie Benzin und Diesel nutzen- von Pipelines über Tank-Schiffe, Tank-Lkw bis zur Tankstelle und dem Tank im Wasserstoff-Auto. Das Start-up geht davon aus, dass Wasserstoff so 1:1 Benzin und Diesel ersetzen könnte.

Das macht den Transport und die Verteilung zum großen Hindernis. Ein kanadisches Start-up will eine Lösung dafür gefunden haben, die Wasserstoff so einfach zum Handhaben macht, wie Benzin und Diesel.

Sie betont, dass die Flüssigkeit zu 99,999 Prozent die Reinheit von Wasserstoff für den Betrieb von Brennstoffzellen hat. Die Flüssigkeit muss also nicht vorher gefiltert oder chemisch erneut bearbeitet werden, sondern kann direkt in Brennstoffzellen zu elektrischer Energie umgewandelt werden.

Suche nach Partnern

Ayrton könne nach eigenen Angaben problemlos die Technologie für große Mengen der Wasserstofferzeugung anbieten. Weil man schon bei der Entwicklung bewusst auf teure Materialen und komplexe Prozesse verzichtet habe, sei das Upscaling kein Problem. Die Herausforderung sei stattdessen, jetzt die richtigen Partnerunternehmen zu finden.

Wunschpartner seien direkt die großen Erzeuger, die Wasserstoff gasförmig in Druckbehältern oder flüssig in Gefriertanks an ihre Kunden verkaufen. Kann flüssiger LOHC-Wasserstoff in regulären Tanks transportiert werden, würde davon der Hersteller und der Kunde profitieren.

➤ Mehr lesen: Start-up erzeugt Wasserstoff mit 95-prozentiger Effizienz

Sinnvoll könnte die Technologie auch für Betreiber von Solar- oder Windfarmen sein. Die könnten bei einer Überproduktion grünen Wasserstoff herstellen und ihn mit Ayrtons Technologie einfacher speicherbar und günstiger machen, als wenn zB. riesige Akkus angeschafft werden.

Das Ziel von Ayrton: Ihr LOHC-Wasserstoff soll Die Nummer-1-Alternative zu Diesel und Benzin für Autos, Lkw, Züge und Schiffen werden. Oder noch besser: Der neue Standard, der diese fossilen Treibstoffe ablöst.