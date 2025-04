In diesen Bundesländern sollte man unbedingt Stromanbieter wechseln

Das Schlusslicht bildet Tirol . Dort bringt der Wechsel mit 12 Euro am wenigsten. Auch in Vorarlberg geht sich mit dem Wechsel mit den ersparten 35 Euro gerade mal ein Abendessen aus.

Im Schnitt beträgt das Einsparpotenzial bei einem österreichischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.900 kWh 13 Prozent. Am meisten sparen Verbraucher mit 215 Euro in Salzburg , wenn sie den Anbieter wechseln. Wer einen älteren Tarif hat, kann teilweise sogar noch mehr sparen. Steirer sparen 198 Euro und Burgenländer 181 Euro .

Die Vergleichsplattform tarife.at hat die aktuellen Strompreise im April genauer unter die Lupe genommen und geschaut, ob sich ein Wechsel vom Landesversorger zu einem alternativen Anbieter finanziell auszahlen würde. Die Ergebnisse dürften für Österreicher in bestimmten Bundesländern ein besonderer Grund zur Freude sein, weil das ermittelte Sparpotenzial dort um einiges größer ist als in anderen.

Burgenländer sparen beim Gas am meisten

Auch beim Gas kann man laut tarife.at viel sparen. Hier wurde ein durchschnittlicher Jahresverbrauch von 9.000 kWh angenommen und festgestellt, dass Österreicher im Schnitt 16 Prozent sparen können, wenn sie zu einem günstigeren Anbieter wechseln.

Am meisten würden hier Burgenländer sparen, denen 268 Euro im Jahr mehr bleiben, wenn sie ihren Tarif wechseln. An zweiter Stelle kommen die Steirer, die 247 Euro sparen könnten. Am wenigsten sind es in Vorarlberg, wo sich mit 67 Euro immerhin schon ein Restaurantbesuch für 2 Personen ausgeht.

Hier sind die ermittelten Ergebnisse für alle Bundesländer im Detail: