Dieses versteckte iPhone-Feature hilft gegen Reiseübelkeit

Mit der Funktion werden die Bewegungen des Fahrzeugs simuliert. Das soll den sensorischen Konflikt auflösen.

Wem bei einer Autofahrt auf kurvigen Straßen übel wird, der leidet möglicherweise an Kinetose. Das ist der medizinische Begriff für Reisekrankheit. Schaut man beispielsweise auf sein Handy, während das Auto eine Kurve fährt, kommt es zu einem sensorischen Konflikt: Die vom Auge wahrgenommene Bewegung stimmt nicht mit den Signalen des Gleichgewichtsorgans überein. Um der Reiseübelkeit etwas entgegenzusetzen, hat Apple ein praktisches Feature in iPhones und iPads integriert. Leider ist die Funktion "Fahrzeug-Bewegungshinweise" in den Bedienungshilfen versteckt, sodass sie kaum jemand kennt. ➤ Mehr lesen: Britischen Soldaten wird im neuen Panzer kotzübel

Kleine Punkte auf dem Screen Bei dem Feature "Vehicle Motion Cues", wie es im Englischen heißt, werden mehrere kleine Punkte permanent auf dem Screen angezeigt, die mit dem Bewegungssensor des iPads oder iPhones verknüpft sind. Wenn das Fahrzeug beschleunigt, bremst oder in eine Kurve fährt, dann bewegen sich die Punkte auf dem Screen dementsprechend. Auf diese Weise soll der sensorische Konflikt aufgelöst werden, da die sichtbaren Bewegungen mit dem Gleichgewichtssinn zusammenpassen. Diese "Fahrzeug-Bewegungshinweise" können sogar so eingestellt werden, dass sie automatisch angezeigt werden, wenn das iPhone oder iPad erkennt, dass man sich in einem Fortbewegungsmittel befindet. So findet man die Funktion: "Einstellungen" auf dem iPhone oder iPad öffnen Auf "Bedienungshilfen" gehen. Das Menü "Bewegung" öffnen. Auf "Fahrzeug-Bewegungshinweise" tippen. Funktion aktivieren und anpassen. Alternativ kann man im Kontrollzentrum einen Shortcut zur Funktion "Fahrzeug-Bewegungshinweise" hinterlegen. Dann lässt sich das Feature besonders rasch manuell ein- und ausschalten. ➤ Mehr lesen: Ein ganz bestimmter Ton hilft bei Reisekrankheit

Motion Cues für Android Auch wenn Google angeblich schon seit längerer Zeit an einem ähnlichen Feature arbeitet, gibt es für Android-Handys derzeit leider keine vergleichbare Funktion auf Systemebene. Stattdessen kann man auf Apps verschiedener Anbieter zurückgreifen. Im Play Store gibt es etwa "Vehicle Motion Cues" oder "Motion Cues". Beide Android-Anwendungen zeigen ebenso Fahrzeug-Bewegungshinweise in Form von dynamischen Punkten auf dem Screen. Möglicherweise wird Google in absehbarer Zukunft eine solche Funktion direkt in das Android-Betriebssystem integrieren. ➤ Mehr lesen: Studie: Fröhliche Musik kann gegen Reisekrankheit helfen Kuriose Brillen können helfen Bei Reiseübelkeit können auch spezielle Brillen helfen, die ziemlich lustig aussehen. Diese Brillen haben 4 ringförmige Rahmen: 2 vor den Augen, 2 an den Seiten.

Diese Brillen können bei Reisekrankheit helfen. © Hersteller

Die Rahmen sind zur Hälfte mit einer farbigen Flüssigkeit gefüllt. Wenn sich das Fahrzeug bewegt oder in Kurven fährt, schwappt die Flüssigkeit mit und erzeugt so im Sichtfeld des Trägers einen künstlichen Horizont. Dadurch erhalten die Augen die Information über die Bewegung, die das Gleichgewichtsorgan im Ohr bereits spürt. Der Konflikt zwischen Auge und Gleichgewichtssinn wird reduziert, Symptome wie Übelkeit oder Schwindel lassen nach. Solche Brillen gibt es auf Amazon bereits für wenige Euro - beispielsweise bei diesem Anbieter um 14 Euro oder hier für 11 Euro.