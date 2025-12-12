Wie auf TikTok Fleisch von gefährdeten Tieren gehandelt wird

Ein internationales Forscherteam hat die Rolle von TikTok im illegalen Handel mit Wildtierfleisch in Lomé in Togo, untersucht.

30.000 lebende Wildtiere wurden vor kurzem im Rahmen der "Operation Thunder 2025" von Interpol beschlagnahmt. Es handelt sich bei der Anzahl an beschlagnahmten Tieren um einen Rekord, der vor allem auf den Handel mit "exotischen Haustieren" zurückzuführen ist. Die "Operation Thunder 2025" deckte aber vor allem auch einen "eskalierenden Handel" mit Buschfleisch auf. Weltweit wurden im Rahmen der Operation 5,8 Tonnen Wildtierfleisch beschlagnahmt. Vor allem der Handel zwischen Afrika und Europa habe deutlich zugenommen, so die internationale Strafverfolgungsbehörde. Einen Beitrag dazu leisten auch Soziale Medien, wie TikTok oder Facebook. Ein internationales Forscherteam hat die Rolle von TikTok im illegalen Handel mit Wildtierfleisch in Lomé in Togo, untersucht. Die Studie wurde in Nature Conservation veröffentlicht.

Eine Übersicht über beschlagnahmte Tiere © Interpol

Beschlagnahmtes Kudu-Fleisch © Interpol

Die Bedeutung der Sozialen Medien Soziale Medien verbinden Händler mit Konsumenten und bieten Bequemlichkeit und Anonymität, die es auf klassischen Wildtiermärkten nicht gibt. Obwohl TikTok, wie viele andere Social Media Plattformen, im Jahr 2021 einer Koalition beigetreten ist, die den illegalen Wildtierhandel eindämmen soll. Trotz dieser Maßnahmen wird auch heute über TikTok weiterhin mit geschützten Wildtieren oder deren Fleisch gehandelt. Das zeigt die Studie des internationalen Forscherteams, die im August 2025 veröffentlicht wurde. Die Forschenden haben dafür 80 TikTok Videos von 2 öffentlichen TikTok-Accounts analysiert, die Wildtierfleischhändlern zuzuordnen sind. Unter anderem wollten sie wissen, wie viel Fleisch von geschützten Arten in den Videos angeboten wurde.

Screenshots von dem in den TikTok-Videos gezeigten Wildtieren © Assou D, Elwin A, Megson D, Ping X, Zeng Y, Ketoh GKK, Luiselli L, Zhu J, Segniagbeto GH, D'Cruze N (2025) Viral threats: the role of TikTok in facilitating trade in CITES-listed species in Lomé, Togo. Nature Conservation 59: 179-206. https://doi.org/10.3

Auch geschützte Arten wurden angeboten In den Videos, die zwischen November 2022 und April 2024 hochgeladen wurden, wurden schätzungsweise 3.526 Individuen und 27 verschiedene Arten identifiziert. Beispielsweise wurden laut der IUCN (Weltnaturschutzbehörde) "stark gefährdete" Weißbauch-Schuppentier oder "gefährdete" Kob-Antilopen angeboten. Von allen angebotenen Arten wurden 11 Prozent als gefährdet oder potenziell gefährdet eingestuft. Die Videos wurden jeweils zwischen 660 und 216.000 Mal angesehen. Laut den Forschenden ist diese hohe Sichtbarkeit ein Problem, da sie die Nachfrage ankurbeln und den Handel fördern kann. 50 Prozent der Videos wurden über 10.000 Mal angesehen Insgesamt bekamen die Beiträge fast 53.000 Likes, was auf eine "moderate Unterstützung" hinweist. Laut den Forschenden waren unterstützende Kommentare häufiger als neutrale oder negative. Den meisten Menschen sei nicht bewusst, dass sie durch das Teilen und Interagieren mit Beiträgen vom passiven Konsumenten zum aktiven Förderer des illegalen Wildtierhandels werden, da so die Sichtbarkeit der Videos erhöht wird.

EN = vom Aussterben bedroht, VU = gefährdet, NT = potenziell gefährdet, LC = nicht gefährdet, DD = unzureichende Datenlage. © Assou D, Elwin A, Megson D, Ping X, Zeng Y, Ketoh GKK, Luiselli L, Zhu J, Segniagbeto GH, D'Cruze N (2025) Viral threats: the role of TikTok in facilitating trade in CITES-listed species in Lomé, Togo. Nature Conservation 59: 179-206. https://doi.org/10.

Fleisch als Proteinquelle Seit Jahrtausenden werden Wildtiere von Menschen genutzt. Vor allem in Ländern West- und Zentralafrikas dient Fleisch von Wildtieren auch heute noch als wichtige Proteinquelle und hat eine hohe kulturelle Bedeutung. Durch die Globalisierung oder das Bevölkerungswachstum seien viele Praktiken, die einst nachhaltig waren, aber zu einer wachsenden Gefahr für verschiedene Tierarten geworden. Laut den Forschern geht es daher oft nicht mehr nur um die Selbstversorgung oder den kleinräumigen Handel in ländlichen Gegenden, auf den vor allem viele Frauen angewiesen sind. Stattdessen nimmt der Handel mit Wildtieren zu, weil die Nachfrage nach Fleisch von Wildtieren in städtischen Gebieten, wie in Togos Hauptstadt Lomè, steigt. Da dort Alternativen zu Fleisch von geschützten Arten zur Verfügung stehen, zeige sich, dass der Verzehr nicht nur durch Notwendigkeit bestimmt werde. In Städten gelte das Fleisch von Wildtieren zunehmend als Luxusnahrungsmittel mit entsprechenden Preisen.

Der Preis je nach Tierart © Assou D, Elwin A, Megson D, Ping X, Zeng Y, Ketoh GKK, Luiselli L, Zhu J, Segniagbeto GH, D'Cruze N (2025) Viral threats: the role of TikTok in facilitating trade in CITES-listed species in Lomé, Togo. Nature Conservation 59: 179-206. https://doi.org/10.