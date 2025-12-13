Match Me If You Can​: Strategie-Brettspiel von Ravensburger gewinnen

Match Me bietet Fragen, an die noch nie gedacht wurde, und doch fühlt sich die Antwort einfach logisch an. Alle denken gleichzeitig an eine Antwort und schreiben sie verdeckt auf. Wenn jeder eine passende Antwort gefunden hat, wird sie offenbart. Aber Vorsicht: Ziel ist es hier nicht die richtige Antwort zu finden, sondern eine Antwort zu finden, die mindestens eine andere Person ebenfalls aufgeschrieben hat. Denn dann ist es Zeit aufzusteigen!

Das Partyspiel eignet sich für jeden Anlass und jede Konstellation, egal ob man sich gerade erst kennenlernt hat oder gemeinsam mit langjährigen Freunden spielt.