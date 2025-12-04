App des Jahres: Österreicher gewinnen begehrten Apple-Award

App of the Year: Österreicher gewinnen begehrten Apple-Award / Screenshots von "Art of Fauna"

Dieses Jahr wurden gleich 2 österreichische App-Entwickler für ihre Puzzle-Spiele ausgzeichnet.

Smartphone-Puzzle Art of Fauna ist ein barrierefreies Puzzlespiel, bei dem man durcheinandergekommene Bildteile so anordnen muss, damit am Ende das richtige Bild zu erkennen ist. Auf den Bildern sind Tiere dargestellt, die entweder bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht sind. Der Stil der Zeichnungen ist unverkennbar und erinnert an alte wissenschaftliche Abbildungen. Dieser Eindruck täuscht nicht, denn entdeckt hat Strasser die Zeichnungen in der Biodiversity Heritage Library, wo alte wissenschaftliche Bücher gescannt werden. ➤ Mehr lesen: Die besten europäischen App-Alternativen für iOS und Android

Wie geht ein barrierefreies Puzzle? Dreht man das Puzzlebild um, ist eine Beschreibung der Tierart zu finden. Genauso wie die einzelnen Bildteile ist auch der Beschreibungstext ein Durcheinander einzelner Textbausteine. Mit der Vorlesefunktion der iPhones und iPads ist es nun möglich, die Textbausteine in die korrekte Reihenfolge zu bringen, um das Puzzle auf diese Weise lösen zu können. So können auch Personen mit eingeschränkten Sehvermögen das Puzzle lösen. ➤ Mehr lesen: Die besten Apps für deine Apple Watch

Flora und Fauna Nach den bedrohten Tieren kommen nun die Pflanzen. Wie Strasser gegenüber der futurezone verrät, wird demnächst Art of Flora erscheinen. Dabei handelt es sich ebenso um ein Smartphone-Puzzle, das im selben Stil gehalten ist, wie das preisgekrönte Art of Fauna. Die Zeichnungen in Art of Flora sind ebenso naturhistorische Werke aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die botanischen Illustrationen stammen von berühmten Künstlern wie Marianne North und Pierre Joseph Redouté. "Die ursprünglich für wissenschaftliche Werke entworfenen Arbeiten verkörpern auf perfekte Weise die Symbiose aus Kunst und Wissenschaft jener Epoche", beschreibt es der Grazer App-Entwickler.