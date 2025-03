Die besten europäischen App-Alternativen für iOS und Android

Die politischen Turbulenzen in den USA sowie die verbalen und wirtschaftlichen Angriffe auf bisher verbündetet Staaten, haben eine neue Bewegung losgetreten. In Europa und Kanada wird verstärkt der Fokus auf heimische Produkte gelegt.

Während die amerikanische Dominanz längere Zeit bei KI unausweichlich war, hat sich in den vergangenen Monaten auch beim Thema KI-Assistenz etwas getan. Mit LeChat von der französischen Firma Mistral AI , gibt es eine europäische Alternative zu ChatGPT und Co.

Während die amerikanische Dominanz im Bereich E-Mail nicht ganz so extrem ist, haben Anwendungen wie Gmail, Outlook (bzw. Hotmail) oder iCloud-Mail trotzdem beachtliche Marktanteile in Europa. Dabei ist das Angebot an europäischen Alternativen hier besonders groß.

Here WeGo und Blitzer.de (Google Maps, Waze)

Im Bereich Karten und Navigation ist die Macht von Google besonders groß. Google Maps und die zu Google gehörende App Waze sind für viele unverzichtbare Apps im Straßenverkehr. Aber auch hier gibt es Alternativen.

Here WeGo, das von einem Konsortium aus Audi, BMW und Daimler von Nokia übernommen wurde, bietet Kartenmaterial und Navigation an. Die vollkommen kostenlose App zeichnet sich unter anderem durch die Integration von verschiedenen Verkehrsmitteln, einer Tempolimit-Anzeige und einer Offline-Funktion aus.

Wer vor allem auf die Community-Warnungen aus Waze nicht verzichten kann, findet in der App Blitzer.de die passende Alternative. In dieser App werden wir unter anderem vor Tempolimits bzw. -Überschreitungen gewarnt. Auch Blitzer, Baustellen oder anderen Gefahren werden angezeigt und können von Nutzerinnen und Nutzern gemeldet werden. In der Pro-Variante um einmalig 9,99 Euro gibt es unter anderem Warnungen per Sprachansage, Navigation sowie personalisierte Warnungen.

Here WeGo ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Blitzer.de ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.