Alternativen aus Europa: Wie man von US-Software unabhängig wird

Das Interesse an europäischen Alternativen dränge immer stärker in den Mainstream , beobachtet der Softwareentwickler. E-Mail-Provider , Suchmaschinen und Navigationsapps seien auf seiner Webseite zuletzt relevanter geworden.

„Es gab in den letzten 10 Jahren immer wieder rechtliche Probleme mit dem Datentransfer zwischen USA und EU, man denke nur an die NSA-Affäre. Das ist ein Risiko für Unternehmen“, erklärt Graf. Wenn man von vornherein auf europäische Anbieter setze, sei man als Unternehmen auf der sicheren Seite . Seit der Wiederwahl von Donald Trump und den daraus resultierenden geopolitischen Verwerfungen wollen sich aber auch immer mehr Privatleute von US-Services distanzieren.

Hauptkriterium: Sitz in Europa

Das wichtigste Kriterium, um bei european-alternatives.eu gelistet zu werden, ist der Unternehmenssitz. Dieser muss in Europa sein, am besten innerhalb der EU – dann gelten nämlich auch die DSGVO und andere konsumentenfreundliche Gesetze. Ein Service, dessen Mutterkonzern außerhalb Europas gelistet ist, wie bei der Amazon-Tochter AWS Europe, kommt nicht infrage.

Graf führt in seiner Übersicht außerdem an, welche Nachhaltigkeits-Anstrengungen ein bestimmtes Service unternimmt, oder ob der Code Open Source ist, also von unabhängigen Dritten überprüft werden kann. Der Softwareentwickler betont, dass Made in EU natürlich nicht automatisch ein Qualitätskriterium für digitale Produkte sei. Dennoch: „Europäische Unternehmen haben eine Tendenz, ethische Themen eher anzusprechen. Es gibt hier wesentlich mehr Cloud-Anbieter, die zum Beispiel Open Source vorantreiben, oder ihre Server mit erneuerbarer Energie betreiben.“

Oft mehr Kompatibilität

Auch der sogenannte vendor lock-in sei bei vielen europäischen Digitalservices seltener, sagt Graf. Sie böten häufig offene Schnittstellen sowie gute Export- und Import-Optionen. Das heißt, Nutzerinnen und Nutzer werden nicht so oft innerhalb einer Anwendung „eingesperrt“, indem diese nur proprietäre Technologien verwendet, die nicht mit denen der Konkurrenz kompatibel sind.

Ein Beispiel dafür ist Microsoft. Auf einem Großteil der Computer in Österreich läuft Windows, viele nutzen die Office-Programme und die Cloud OneDrive. Alles aus einer Hand zu beziehen ist praktisch – bis der Anbieter eine Änderung einführt, die man nicht haben will.

Der Aufwand und die Kosten, alle diese Services plötzlich von einem anderen Anbieter zu beziehen, sind hoch. Möglicherweise zu hoch, dass ein Wechsel infrage kommt – und schon ist man „locked-in“.

Nicht alles ist gut ersetzbar

Während die US-amerikanischen Marktführer in der Regel mit den Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer Geld verdienen, müssen sich die europäischen Alternativen anders finanzieren. Gmail und die unzähligen damit verbundenen Services sind zum Beispiel gratis nutzbar. Die meisten europäischen E-Mail-Anbieter verlangen eine monatliche Gebühr. Bei Posteo aus Deutschland, Proton Mail aus der Schweiz oder Mailfence aus Belgien bleibt man zwar vor Werbung und Tracking verschont, muss man dafür jeden Monat ein paar Euro hinlegen, um die Vollversion nutzen zu können.