So nutzen österreichische Unternehmen die Cloud

Eine von A1 in Auftrag gegebene Studie des Integral Instituts für Meinungsforschung hat sich damit auseinandergesetzt, wie österreichische Unternehmen die Cloud nutzen. Untersucht wurden dabei 275 Mittel- und Großbetriebe aus allen Branchen mit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dabei stellte sich heraus, dass bereits 79 Prozent der befragten Unternehmen Cloud-Services nutzen.

Der populärste Dienst war dabei Software as a Service. 74 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, derartige Anwendungen bereits zu nutzen. Weitere 7 Prozent planen, es einzuführen. Damit ist das der mit Abstand beliebteste Anwendungsfall der Cloud in den befragten Firmen.

Immerhin bereits 42 Prozent verwenden Rechenzentreninfrastruktur wie Hardware, Rechenleistung oder Speicherplatz (Infrastructure as a Service). Platform as a Service, also ein Modell aus Infrastruktur und Software, verwenden 41 Prozent. Auf eine On Premise Private Cloud setzen 39, auf eine Hosted Private Cloud 32 Prozent der Befragten.

2 Drittel nutzen globale Cloud-Anbieter

Von den Unternehmen, die Cloud-Dienste nutzen, setzen laut der Studie 66 Prozent auf globale Cloud-Anbieter, bei denen die Inhalte und Metadaten in der EU gespeichert werden. Private Clouds eines österreichischen Providers, bei dem die Daten hierzulande gespeichert werden, nutzen 43 Prozent.

30 Prozent nutzen eine globalen Cloud ohne Einschränkungen beim Speicherort der Daten. Genauso viele setzen auf eine private Cloud im eigenen Rechenzentrum.