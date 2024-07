IT-Ausfall sorgt für weltweites Chaos: Flüge fallen aus, keine Kartenzahlung

Am Flughafen Wien wird ebenfalls von Schwierigkeiten berichtet. Auf der Webseite heißt es, dass es derzeit zu einem "Ausfall der Check-in Systeme einzelner Airlines" kommt. Am Flughafen Wien müssen aktuell alle Check-in und Boardingprozesse der Flüge von Wizz Air , Ryan Air , Eurowings und Turkish Airlines manuell abgewickelt werden, weitere Unregelmäßigkeiten seien nicht auszuschließen. Passagiere sollen den Status ihrer Flüge auf der Homepage des Flughafen Wien oder der gebuchten Fluglinie überprüfen.

Erste Berichte kamen aus Australien , wo Menschen in Supermärkten nicht mit Karte bezahlen konnten. Freitagfrüh meldeten dann US-Fluglinien wie American und Delta , dass der Flugbetrieb eingestellt werden musste. Probleme gibt es auf britischen , japanischen und indischen Flughäfen sowie am Amsterdamer Flughafen Schiphol und auch in Prag .

Fehlerhaftes Update als mögliche Ursache

Zu Beginn der Probleme kamen erste Hinweise auf, wonach ein Ausfall von Microsoft-Diensten schuld sei. So konnten etwa viele Anwender, die mit Windows-basierten Cloud-Computern arbeiten, ihre Rechner nicht starten. Sie bekamen nur einen Bluescreen zu sehen. Laut Microsoft gab es zwar ein Problem, dieses wurde aber schon behoben, bevor die gravierenden Störungen bekannt wurden.

Derzeit gibt es aber sehr konkrete Hinweise von verschiedenen Seiten, dass der IT-Cybersicherheitskonzerns Crowdstrike in die Probleme verwickelt ist. Ein fehlerhaftes Update der Schutzsoftware für Cloud-Systeme soll für die Ausfälle sorgen. Dies berichtet ua. Amazon und liefert auf seiner Website auch eine Lösung für betroffene Systeme.

Demnach müsse man folgende Schritte durchführen, um die Rechner wieder zum Laufen zu bringen:

Windows im abgesicherten Modus starten Zum Verzeichnis C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike navigieren Die Datei mit der Bezeichnung „C-00000291*.sys“ suchen und löschen Host normal starten

Wer ist Crowdstrike?

Das amerikanische Cybersicherheitsunternehmen wurde 2011 gegründet. Laut Markus Zeilinger, Lehrender und IT-Sicherheitsexperte der FH Hagenberg, ist Crowdstrike an sich ein bekanntes und angesehenes Unternehmen im Security-Umfeld.

Crowdstrike verkauft sogenannte Endpoint-Security-Software, vereinfacht gesagt also Antiviren-Software, die sowohl auf Server als auch auf Rechner der Endnutzer installiert wird. Das fehlerhafte Update dürfte diese dann lahmgelegt haben. Diese Erklärung ist für Zeilinger schlüssig.

Möglich wird das dadurch, dass Virenscanner sehr tief auf der Systemebene arbeiten müssen, um effektiven Schutz zu bieten. Geht dort dann etwas schief, reißt das Programm schlimmstenfalls das ganze Betriebssystem mit.

Möglicher Cyberangriff?

Dass die Ursache der Probleme ein Cyberangriff war, könne man laut der jetzigen Faktenlage zwar nicht zur Gänze ausschließen, Zeilinger schätzt das aber dennoch als unrealistisch ein. "Ganz allgemein ist es meistens so, dass die naheliegendste Erklärung auch meistens die richtige ist", so der IT-Experte. Und naheliegend sei die Update-Erklärung.

Zwar seien die Auswirkungen "extrem", jedoch seien vergleichbare Dinge mit weniger fatalen Auswirkungen in der Vergangenheit vorgefallen. Zeilinger erinnert etwa an einen Totalausfall bei Facebook, WhatsApp und Instagram im Jahr 2021. Grund war damals ein Update beim Border Gateway Protocol (BGP). Dadurch brach das Netzwerk des Unternehmens sowie die DNS-Konfiguration zusammen und war weder von externen noch von internen Systemen erreichbar.

Albtraum für Admins

Auch, wenn die Lösung theoretisch sehr simpel ist, für IT-Admins dürfte es ein Albtraum sein, jeden betroffenen Rechner auf diese Art und Weise wieder herzustellen. Auf Reddit finden sich in dem entsprechenden Thread zu dem Ausfall bereits zahlreiche Meldungen dazu.

Auch Zeilinger geht mit dem aktuellen Wissensstand davon aus, dass man tatsächlich jeden betroffenen Rechner manuell reparieren muss. "Von dem, was ich jetzt weiß, muss man wirklich zu jedem Rechner gehen", so der Experte. Dies sei extremer Personal- und natürlich für Unternehmen auch ein Kostenaufwand. "Ich will mir gar nicht vorstellen, was das bedeuten könnte", so Zeilinger.