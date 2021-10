Stunde von TikTok und Twitter

Während Facebook im eigenen Chaos versank, schlug die Stunde von Twitter und TikTok. "hello literally everyone", twitterte der Account des Kurznachrichtendienstes und spielte auf all jene User*innen an, durch die Facebook-Ausfälle zwischenzeitlich auf Twitter wechselten. Angeblich verzeichnete Twitter einen Rekord bei der Anzahl an User*innen, die gleichzeitig auf der Plattform waren.

Ähnliches war auf TikTok zu beobachten. Unzählige Nutzer*innen machten sich über die Ausfälle im Zuckerberg-Imperium lustig und nutzten die Umstände für Witze über Facebook, Instagram und WhatsApp.