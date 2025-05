Die kultige Tastatur aus Severance gibt es bald zu kaufen

Wer das bedrohliche Klackern auch bei sich im Büro oder sogar zu Hause haben will, kann die Tastatur aus der Serie bald kaufen.

Diese Tastatur soll es bald auch zu kaufen geben, wie der Hersteller Atomic Keyboards Ende März erstmals mitteilte. Nun sind weitere Details zum Produkt bekannt, die dem Magazin Macworld verraten wurden. Demnach soll die Tastatur zunächst im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne für 399 US-Dollar (rund 350 Euro) angeboten werden. Im regulären Handel wird sie später 300 Dollar mehr kosten , also 699 US-Dollar.

Während die erste Staffel von Severance noch etwas unter dem Radar blieb, änderte sich das mit dem Start der zweiten Staffel im Jänner schlagartig. In der Serie gibt es eine spezielle mechanische Tastatur auf, die das Team der Abteilung Macro Data Refinement verwendet. Sie erzeugt ein eigenwilliges, klackerndes Tippgeräusch – und hat mittlerweile Kultstatus.

Aktuell sammelt Atomic Keyboards noch Kundenfeedback – etwa zur Frage, ob die Tastatur verkabelt oder drahtlos funktionieren soll. Auch das endgültige Layout steht noch nicht fest.

Original hat keine Escape-Taste

Zwar soll das Design dem Original aus der Serie so ähnlich wie möglich sehen, doch das würde gewisse Einschränkungen mit sich bringen: Die Tastatur in der Serie hat beispielsweise keine Escape-Taste und auch andere Standardtasten fehlen.

Weitere Informationen zur klackernden „Severance“-Tastatur sollen in Kürze folgen. Bereits in den kommenden Wochen will Atomic Keyboards weitere Details zu dem neuen Produkt verraten.