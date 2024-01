Revolution bei Windows-Tastaturen: Neue Taste kommt

Es wird erwartet, dass im Frühjahr neue Surface-Geräte auf den Markt kommen werden. Aktuell verkauft Microsoft den Surface Laptop 5 , der ab 1.076 Euro auf Amazon zu haben ist. Auch das günstigere 2-in-1-Gerät Surface Go 3 ( ab 509 Euro ) oder der Surface Laptop Go 3 ( ab 837 Euro ) hat der Windows-Konzern derzeit im Programm.

"Transformativer Moment"

"Vor fast 30 Jahren haben wir die Windows-Taste auf der PC-Tastatur eingeführt, die es ermöglichte, mit Windows zu interagieren. Wir sehen dies als einen weiteren transformativen Moment in unserer Reise mit Windows, in dem Copilot der Einstieg in die Welt der KI auf dem PC sein wird", schreibt Microsoft in einem Blogpost.