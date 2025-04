Neue Bilder: Bei The Line hat das Betonieren begonnen

Klar scheint zu sein, dass an der Planstadt in Saudi-Arabien offenbar intensiv gearbeitet wird. Das beweisen zumindest die Bilder, die der COO von The Line regelmäßig auf LinkedIn postet.

Tausende Arbeiter sollen gestorben sein

Regelmäßig gibt es auch scharfe Kritik an The Line und den anderen NEOM-Projekten. Es wird nicht nur die Sinnhaftigkeit und Umsetzbarkeit einer solchen Bandstadt in Frage gestellt. Es gibt auch schwerwiegende Vorwürfe an den Arbeitsbedingungen.

Seit die Baustellen von NEOM vor 8 Jahren eröffnet wurden, sollen nämlich mehrere Tausend ausländische Arbeitskräfte zu Tode gekommen sein. Beim Bau von The Line und den anderen NEOM-Bauvorhaben, sollen laut einer Dokumentation des britischen Fernsehsenders ITV mehr als 21.000 Arbeiter gestorben sein.

Der ITV-Doku zufolge soll es sich dabei hauptsächlich um Arbeitskräfte aus Nepal, Bangladesch und Indien handeln. Einige Medien behaupten sogar, dass seit 2017 mehr als 100.000 Migranten verschwunden seien. Saudi-Arabien weist diese Zahlen als Falschinformation zurück.