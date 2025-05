Climate Launchpad: Österreich-Finale beim SPEAK OUT Festival

Showdown am 17. Juni beim KURIER futurezone SPEAK OUT Festival

Der Countdown läuft: Im Rahmen des KURIER futurezone SPEAK OUT Festival treten die Finalisten beim österreichischen Climate Launchpad Finale im MuseumsQuartier Wien an. Climate Launchpad ist ein internationales Programm von Climate KIC, Europas führender Agentur und Gemeinschaft für Klima-Innovationen, und richtet sich an frühe Start-up-Teams mit nachhaltigen Geschäftsideen. Es bietet Zugang zu professionellem Coaching, einem globalen Netzwerk und internationalen Wettbewerben. Seit der Gründung wurden weltweit über 5.000 Start-ups begleitet, mehr als 16.400 Bewerbungen eingereicht, und Alumni des Programms haben bereits über 500 Millionen Euro an Investitionen erhalten.

Dabei sind:

Ziel: Der Einzug ins regionale und später ins globale Finale, das heuer erstmals im Rahmen des neuen Climate Innovation Festival (CIFE) in Wien stattfindet. Das CIFE, organisiert von Thinkubator, feiert 2025 Premiere und bringt nicht nur eine internationale Bühne, sondern auch die Chance auf zusätzliche Förderung, Kontakte mit Investoren und weltweite Sichtbarkeit.