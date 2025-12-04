Vitamin C hat eine überraschende Wirkung

„Zum ersten Mal bieten wir Hoffnung auf eine kostengünstige vorbeugende Behandlung für ein globales Problem“, so die Forschenden.

Roter und grüner Paprika, aber auch Zitrusfrüchte enthalten Vitamin C. Es handelt sich dabei um ein wasserlösliches Vitamin, das auch Ascorbinsäure genannt wird und das der menschliche Körper nicht selbst produzieren kann.

Bisher ist bekannt, dass Vitamin C beispielsweise die Funktion des Immunsystems unterstützen kann. Nun haben Forschende der University of Technology Sydney Hinweise dafür gefunden, dass das Vitamin auch für den Schutz der Atemwege relevant sein könnte.

Feinstaub als Gefahr

Die Belastung durch Feinstaub zählt zu den größten Gesundheitsgefahren für Menschen. Vor allem Partikel mit einem Durchmesser von unter 2,5 µm, sogenannter PM2,5, können zu Atemwegsproblemen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Durch die geringe Größe können die Partikel bis in die Lungenbläschen gelangen. Zusätzlich liefern sie eine Oberfläche für giftige Chemikalien, die sich dadurch ebenfalls Zutritt in das Körperinnere verschaffen.

Schon kleinste Mengen von PM2,5 können zu Asthma, anderen chronischen Lungenerkrankungen oder sogar Lungenkrebs beitragen. Genau deshalb gebe es auch keinen unbedenklichen Wert für PM2,5, heißt es von den Forschenden. Der Feinstaub entsteht vor allem durch die Verbrennung fossiler Treibstoffe, wie Benzin oder Diesel, aber auch Waldbrände können die Konzentration von PM2,5 in der Luft stark erhöhen.

