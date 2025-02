Radioaktiver Saharastaub erreicht Europa

Sie analysierten die chemische und mineralische Zusammensetzung und glichen es mit den Windmustern ab. Das Ziel war einen Zusammenhang zu den französischen Atombombentests zu finden, die in den 60er-Jahren in Südalgerien durchgeführt wurden. Denn die Region rund um Reggane ist eine der aktivsten Quellen, von der Saharastaub nach Westeuropa weht.

Überraschende Quelle der Strahlung

Zwar war der Staub aus Südalgerien, passte aber überraschenderweise nicht zur radioaktiven Signatur der französischen Atomtests. Stattdessen entsprach die Plutonium-Isotopen-Signatur, die wie eine Art Fingerabdruck spezifisch für jede Atombombe ist, jenen der sowjetischen und amerikanischen Atombomben. Obwohl diese schon in den 50er- und 60er-Jahren stattgefunden haben, lassen sich die Spuren immer noch auf der ganzen Welt feststellen.

Die USA und Sowjetunion haben zwar in den 50er- und 60er-Jahren zusammen Hunderte Atomtest durchgeführt, aber nicht in der Sahara. Die Spuren der Atombomben-Detonationen sind bis in die afrikanische Wüste gelangt und haben sich im Sand abgelagert, bevor sie schließlich als Wüstenstaub nach Europa getragen wurden.

Auch zukünftig wird Saharastaub, der nach Europa geweht wird, noch eine ganze Weile radioaktiv sein. Die Halbwertszeit von Plutonium-239, das für Atombomben genutzt wird, beträgt 24.110 Jahre.