Durchbruch bei Produktion von Wasserstoff nur aus Sonnenlicht

Doppelte Wasserstoff-Gewinnung

Gelungen ist das, indem sie Wasserstoff an beiden Seiten der Elektrode produzieren, anstatt nur an einer. Die Photoelektrode absorbiert das Licht und wandelt es in Elektronen um. Die Elektrode nutzt dazu als Basis kristallines Silizium. Das ist einerseits gut geeignet, weil es viele Elektronen erzeugt. Andererseits entstehen dabei nur 0,6 Volt, was es erschwert, die Aufspaltung des Wasserstoffs im Wasser zu starten, wenn keine zusätzliche Energiequelle genutzt wird.

Also haben die Forscher an die andere Seite der Elektrode Furfural gegeben. Das Öl, das in diesem Fall aus Zuckerrohr-Abfall gewonnen wird, oxidiert am Kupferdraht der Elektrode. Dabei entsteht als Reaktion Wasserstoff und Furan-2-carbonsäure. Diese kann wiederum in der Industrie als Konservierungsmittel und bei der Lackherstellung als Glanzmittel genutzt werden.