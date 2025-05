iPhone 18 Pro könnte von vorne anders aussehen

Damit würde sich das Erscheinungsbild der iPhones erstmals seit mehreren Jahren radikal verändern. Eingeführt werden soll der neue Look mit dem iPhone 18 Pro und dem iPhone 18 Pro Max , die im Herbst 2026 auf den Markt kommen sollen.

Nun wird Apple einen Schritt weitergehen und die FaceID-Sensoren komplett hinter das Display-Panel legen. Die Selfie-Kamera soll dann in einem kleinen Loch untergebracht werden, das sich in der oberen linke Ecke des Bildschirms befindet.

Der dicke Balken-Notch der iPhones stand lange Zeit in der Kritik, weil Android-Phones längst auf ein kleines Loch für Selfie-Kamera setzten. 2022 schwenkte Apple ein und verpasste den Pro-Modellen des iPhone 14 eine längliche Display-Aussparung in der sich die Frontkamera sowie die Sensoren für die Gesichtserkennung befinden.

FaceID unterhalb des OLED-Panel

Am vergangenen Wochenende hat The Information in einem Artikel darüber berichtet. Nun hat der als verlässlich geltende chinesische Leaker, der sich auf Weibo als Digital Chat Station bezeichnet, dieses Gerücht quasi bestätigt.

Die Gesichtserkennung der iPhones projiziert zahlreiche Infrarotpunkte auf das Gesicht des Nutzers und erstellt davon ein detailliertes dreidimensionales Abbild. Diese Informationen werden beim Entsperren des iPhones abgeglichen.

OLED blockiert Infrarot

Nun sind aber die OLED-Panele dafür bekannt, Infrarot zu blockieren. Die Herausforderung für Apple besteht also darin, einen Weg zu finden, um das Infrarotlicht durch das OLED hindurchschicken zu können, ohne dass es zu Qualitätseinbußen kommt - weder beim Display, noch bei der FaceID.

Angeblich hat es Apple geschafft, den kleinen Bildschirmbereich oberhalb der Infrarotsensoren so zu modifizieren, dass er durchlässig für das Infrarotlicht wird. Dadurch müssen allerdings zahlreiche interne Komponenten des iPhones neu strukturiert und umgebaut werden.

