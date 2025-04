Leak zeigt neues Design von iOS 19 im Detail

Zahlreiche neue Elemente sollen dem kommenden iPhone-Betriebssystem einen frischen Look verleihen.

Während Apple mit dem Zoll-Chaos der USA und einem einbrechenden Aktienkurs beschäftigt ist, wird in Cupertino auch kräftig an neuen Produkten gearbeitet. In der ersten Juni-Hälfte soll auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC iOS 19 präsentiert werden.

Die üblichen Leaker sind sich einig, dass mit dem neuen Betriebssystem ein neuer Look auf die iPhones kommen soll. Unschlüssigkeit herrscht jedoch darüber, was man sich als iPhone-User konkret erwarten darf. Der bekannte YouTuber Jon Prosser hat seine Insider-Informationen in einem Video verpackt.