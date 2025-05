Video zeigt Hyperschallflug der Talon-A-Drohne

In dem Clip ist zu sehen, wie das Fluggerät auf ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit beschleunigt und anschließend landet.

Stratolaunch hat nun einige entscheidende Abschnitte des Hyperschallflugs in einem Video verpackt und veröffentlicht. Zu sehen ist unter anderem, wie Talon-A vom weltgrößten Flugzeug Roc abgeworfen wird und sein Triebwerk zündet . Auch die Landung und Teile des Fluges sind in dem Clip zu sehen.

Mit mehr als Mach 5 war das Fluggerät Salon-A von Stratolaunch unterwegs. Das sind ungefähr 6.200 km/h , was als Hyperschall bezeichnet wird. Der Testflug der futuristischen Drohne war offenbar ein voller Erfolg. Denn Talon-A konnte nach dem High-Speed-Flug selbstständig auf einer Landebahn aufsetzen.

Extreme Kräfte, hohe Temperaturen

Talon-A ist 8,5 Meter lang und kommt auf eine Flügelspannweite von nicht mehr als 3,4 Meter. Damit es in die Luft kommt, wird es am Doppelrumpfflugzeug Roc montiert und in einer Höhe von ungefähr 7.000 Meter ausgeklinkt. Anschließend zündet Talon-A sein Triebwerk und beschleunigt auf ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit.

Bei dem Hyperschallflug muss die Drohne nicht nur extremen Kräften trotzen, sie muss auch hohen Temperaturen standhalten. Wenn sich Talon-A seinen Weg durch die Erdatmosphäre kämpft, entstehen durch die Reibung mit der Luft Temperaturen in der Höhe von mehr als 1.100 Grad Celsius.

Nachdem das Fluggerät mehrere Manöver durchgeführt hatte, landete es auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien - und zwar auf einer betonierten Piste, die ursprünglich für Space-Shuttle-Landungen vorgesehen war.

