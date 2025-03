Chinas Hyperschall-Nachbrenner verdoppelt den Schub

Viele Kampfjets verfügbaren über Nachbrenner . Dabei wird Treibstoff hinter der Turbine eingespritzt. Das so entstehende Brennstoff-Luftgemisch dehnt sich massiv aus und verleiht der Maschine zusätzlichen Schub – also mehr Geschwindigkeit.

Bei Hyperschall-Triebwerken ist das nicht so einfach möglich. Diese sind bisher als Staustrahltriebwerke (Scramjets) gefertigt. Bei denen entspricht der Aufbau der Brennkammer im Wesentlichen dem Nachbrenner eines Turbinen-Strahltriebwerks, so wie es von den meisten Kampfjets genutzt wird. Daher ist es nicht so einfach möglich, einem Scramjet einen klassischen Nachbrenner zu verpassen. Zudem herrschen bei Hyperschall-Geschwindigkeiten (ab Mach 5, über 6.174 km/h) andere physikalische Bedingungen, die bedacht werden müssen.

Chinesische Forscher wollen hier jetzt einen Durchbruch erzielt haben, berichtet scmp. Sie haben in einer Studie untersucht, wie sich ein Nachbrenner bei einem Hyperschall-Triebwerk umsetzen lässt.

Magnesium statt Kerosin

Das Grundprinzip des Nachbrenners bleibt dabei gleich: In die heißen Abgase wird etwas hinzugemischt. Anstatt Kerosin oder eines ähnlichen Jet-Treibstoffs, ist das aber Magnesiumpulver.

Magnesium ist ein reaktives Metall, das sich auch ohne atmosphärischen Sauerstoff explosionsartig entzünden kann. Deshalb brennen Magnesiumfackeln etwa auch unter Wasser: Sie nutzen den Sauerstoff, der im Wasser enthalten ist.