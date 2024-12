China zeigt Prototypen seiner Hyperschall-Flugzeuge

Design und Zweck

Alle gezeigten Modelle weisen ein ähnliches Grunddesign auf - keilförmiger Rumpf, Deltaflügel und schräge Seitenleitwerke. Den früheren Angaben zufolge ist die MD-22 etwa 10,8 Meter lang und 4,5 Meter breit. Sie soll bis zu Mach 7 schnell fliegen können und eine Reichweite von bis zu 8.000 Kilometern haben. Letzteres dürfte eher das langfristige Ziel sein als das, als das, was die Prototypen derzeit tatsächlich fliegen können.

Das Fluggerät ist derzeit in erster Linie dafür gedacht, Hyperschalltechnologien zu testen. In ferner Zukunft könnten auch zivile Passagierflugzeuge mit Hyperschall fliegen. Erst kürzlich wurde in China ein Prototyp des Hyperschall-Flugzeugs mit ungewöhnlich großem Rumpf in der Wüste Gobi getestet.

Mit einer Nutzlastkapazität von 4.000 kg könnte die MD-22 theoretisch auch als Transportflugzeug dienen. Für das Militär könnte es als Träger für Waffen oder andere militärische Ausrüstung eingesetzt werden. An der Entwicklung sind das Institut für Mechanik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (IMCAS) und die Guangdong Aerodynamic Research Academy (GARA) beteiligt.

Von Drohne und Ballon abgekoppelt

Die MD-19 dürfte den Aufnahmen zufolge zwischen 2,5 und 3,5 Meter lang sein. In dem Video ist sie zu sehen, wie sie sich von einer TB-001-Drohne abgekoppelt und dank Fahrwerk auf einer herkömmlichen Landebahn landet.

Genau diese Fähigkeit ist eine der Besonderheiten der MD-Drohnen. Üblicherweise werden vergleichbare Hyperschall-Prototypen per Fallschirm gelandet oder werden einfach zum kontrollierten Absturz gebracht. Ob es lediglich ein Gleittest war oder tatsächlich der Antrieb zum Einsatz kam, ist unklar.