Chinas neuer Hyperschall-Gleiter wirft Streumunition ab

Der Gleiter heißt GDF-600 und wurde auf der Zhuhai Airshow in China vorgestellt. Zu sehen war ein Modell und ein Datenblatt, das auch verschiedene Munitionstypen darstellt, die GDF-600 nutzen kann.

Der Gleiter selbst hat keinen Antrieb . Er wird mit einer Trägerrakete in die Höhe geschossen. Nachdem er sich dort abgekoppelt hat, sinkt er ein paar Kilometer ab, um Geschwindigkeit aufzubauen. Danach „gleitet“ er, laut dem Hersteller Gara, in bis zu 40 km Höhe Richtung Zielgebiet. Dort setzt er dann seine Ladung frei.

Reichweite und Geschwindigkeit

Die Waffen und Drohnen haben stark unterschiedliche Reichweiten, je nachdem, in welcher Höhe sie vom Gleiter freigesetzt werden. Die Überschallraketen kommen etwa bis zu 500 km weit, die Unterschallraketen nur bis zu 100 km. Am wenigsten Reichweite haben die Aufklärungsdrohnen, mit maximal 15 km. Der Gleiter selbst hat eine Reichweite von bis zu 600 km. Im Idealfall ergibt sich also eine Gesamtreichweite von mehr als 1.000 km, wenn die Überschallraketen zum bestmöglichen Zeitpunkt freigesetzt werden.

➤ Mehr lesen: China schießt Hyperschall-Bombe mit Railgun in die Stratosphäre

GDF-600 erreicht auf seinem Flug bis zu Mach 7 (8.643 km/h). Ab Mach 5 spricht man von Hyperschall. Sein Startgewicht beträgt 5 Tonnen, die Traglast 1,2 Tonnen. Neben den bereits vorgestellten Waffen seien laut Gara weitere Ladungen denkbar, wie etwa Störsender oder Radar-Täuschkörper, um der Luftabwehr eine angreifende Fliegerformation vorzugaukeln. Zudem würden sich verschiedene Arten von Bomben nutzen lassen, solange diese das richtige Format haben. Neben regulären Sprengstoff könnten die etwa Brandsätze oder Bomblets haben – die Hyperschall-Streumunition würde dann nochmal Streumunition abwerfen.