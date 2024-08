China will großes Problem bei Hyperschall-Flügen gelöst haben

Das System wurde 2022 erstmals für die nächste Generation an Hyperschallflugkörpern getestet. Es habe sich gezeigt, dass die Komponenten so während der ersten 50 Flugminuten auf weniger als 100 Grad gekühlt werden können. Danach beginnt das Kühlwasser zu kochen und zu verdampfen.

Wettrennen zwischen China und den USA

Wie realistisch der Einsatz eines als so simpel beschriebenen Systems unter Realbedingungen ist, bleibt abzuwarten. Der US-Kongress sprach die Hitze-Problematik 2023 in einem Bericht an, in dem von einer „bestehenden fundamentalen Herausforderung“ die Rede ist. Das habe die Forschung zu Hyperschallflugkörpern in der Vergangenheit ausgebremst.

China erhofft sich mit der neuen Kühltechnologie einen Vorsprung gegenüber den USA. Beide Länder forschen an Hyperschalltechnologien. Im Juli präsentierten die USA mit dem C-HGB eine Langstrecken-Rakete, die 1.725 Meilen (2.776 km) weit bei einer Geschwindigkeit von Mach 17 fliegt.

Chinas Pendant dazu, die DF-17, wurde 2019 präsentiert. Zusammen mit dem Gefechtskopf hat sie eine Reichweite von 2.500 km. Bis 1.500 km erreicht sie Mach 10, danach wird sie im Gleitflug langsamer. Eine weitere kürzlich getestete Hyperschallrakete auf Basis der DF-17 soll mehrfach zünden und damit Mach 17 erreichen können.