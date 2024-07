Japan testet Hyperschallrakete, die Flugzeugträger zerstören soll

Seit 2018 arbeitet Japan an einer Hyperschallwaffe . Offiziell handelt es sich um ein Hyper-Velocity Gliding Projectile ( HVGP ), also ein Hyperschall-Gleitprojektil. Jetzt hat ATLA , die für Rüstungsentwicklungen zustände Behörde Japans, erstmals ein Video eines Tests von HVGP veröffentlicht.

Wäre es kein Test, sondern bereits die reguläre Waffe, würde der Flug so weitergehen: In großer Höhe koppelt sich der Gleiter von der Booster-Rakete ab. Ab hier fliegt der Gleiter mit einem Scramjet-Triebwerk weiter, das ihn auf über 6.100 km/h (Mach 5, Hyperschall) beschleunigt. Die Booster-Rakete ist nötig, weil Scramjet-Triebwerke erst ab einer hohen Überschallgeschwindigkeit funktionieren.

Darin ist nur der Start zu sehen. Dieser bestätigt aber einige der geplanten Eigenschaften der Hyperschallrakete, die ATLA schon zuvor in Animationen dargestellt hat. So sieht man etwa, dass die Rakete sehr hoch aufsteigt , bevor sie beginnt Richtung Ziel zu fliegen.

Der Gleiter nähert sich so seinem Ziel. Direkt über dem Ziel geht er in einen Sturzflug über, im 90-Grad-Winkel. Das soll die Geschwindigkeit und damit die Aufschlagkraft zusätzlich erhöhen. Außerdem wird dadurch, gemeinsam durch die hohe Geschwindigkeit und die zufälligen Ausweichmanöver des Gleiters, das Abfangen schwieriger.

Inselverteidigung gegen Flugzeugträger

In dem Video ist auch zu sehen, dass der Test von einem bodenbasierten Starter in Küstennähe durchgeführt wird. Die fertige Waffe soll ähnlich eingesetzt werden. Geplant ist, dass 2 der Hyperschallraketen auf einem Lkw transportiert werden, der gleichzeitig der Starter ist.

➤ Mehr lesen: GMARS: Die Evolution der Raketenartillerie kommt aus Deutschland

Offiziell ist HVGP als Waffe gedacht, um „entlegene Inseln“ Japans zu verteidigen. Tatsächlich dürfte so eine teure und hoch entwickelte Waffe für „High Value Targets“, also taktisch wertvolle Ziele, gedacht sein. In diesem Fall: chinesische Kriegsschiffe, insbesondere Flugzeugträger.

Das hat ATLA in einem früheren Video gezeigt: