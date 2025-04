Railgun auf japanischem Kriegsschiff gesichtet

Auf der Asuka haben bereits 2023 erste Schusstests mit einer Railgun an Bord stattgefunden. Das Versuchsschiff wurde 1995 in Dienst gestellt und gilt als Testplattform für künftige Ausrüstung und Waffen der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungskräfte, so der offizielle Name der japanischen Marine. Das Schiff ist normalerweise in Yokosuka südlich von Yokohama stationiert. Es ist allerdings nicht angegeben, wo die Fotos aufgenommen wurden.

Japan arbeitet bereits seit Mitte der 2010er-Jahre an der Entwicklung einer Railgun. 2016 wurde ein 40mm-System vorgestellt, mit dem der Einsatz als Luftverteidigungs- und Bodenangriffssystem getestet wurde. Zudem sollte das System auch sich wiederholende Schüsse ohne Beschädigung des Rohrs und des Schienensystems überstehen.