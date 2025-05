Hyperschall-Fluggerät erreicht auf Testflug mehr als Mach 5

Das Fluggerät Talon-A von Stratolaunch hat einen neuen Meilenstein erreicht. Es konnte auf einem Testflug eine Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 erreichen und anschließend wieder landen. Talon-A ist somit das erste wiederverwendbare Hyperschall-Fluggerät der USA seit der X-15 aus den späten 1960er Jahren.

Das Hyperschall-Vehikel wurde vom weltgrößten Flugzeug Roc in die Luft gebracht und über dem Pazifischen Ozean abgeworfen. Talon-A zündete sein Triebwerk, beschleunigte auf mehr als Mach 5, was ungefähr 6.200 km/h entspricht und landete schließlich auf der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien.

